Врач заявил, что новая волна COVID-19 в Украине может стать последней

Следующая волна коронавируса в Украине может стать последней. Вероятно, она будет менее мощной, чем предыдущая, но рассматривается и вариант, при котором она продлится четыре месяца, а переболеть могут еще шесть миллионов граждан.

Об этом ТСН рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий. Он отметил, что следующая волна приблизит Украину к коллективному иммунитету.

"Мы не угадаем, будет ли эта волна или нет. Но если она будет и будет продолжаться несколько месяцев, то да, она будет последней. Будет еще вакцинация, которая будет уменьшать количество тяжелых случаев, но вакцинация не гарантирует отсутствие заражение", – подчеркнул Жиравецкий.

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По его словам, после этой последней волны коронавирус не так сильно будет угрожать Украине. Врач отметил, что новые штаммы COVID-19 не опасны для большинства людей, которые уже перенесли болезнь.

"После этого еще могут быть такие небольшие волны, но даже не то, что волны, это уже будет такое падение. Ну, если мы переболеем, то коронавирус Украине уже очень не угрожает", – сказал он.

Медик добавил, что ухудшить ситуацию с коронавирусом, которая есть сейчас, могут отсутствие жестких карантинных ограничений и массовые празднования, в частности речь идет о выпускных.

"Интрига вся в том, что сейчас все открыто, свадьбы празднуют, выпускные идут, и, конечно, у нас есть "британский" вирус, который достаточно агрессивен. Поэтому начало волны может быть и быстрее – в течение 2-3 недель, до месяца времени. Мы это можем увидеть по госпитализации, если она резко начнет расти до 2-3 тысяч пациентов день", – объяснил Жиравецкий.

Врач резюмировал, что новая волна будет легче предыдущей, ведь большое количество украинцев уже переболели коронавирусом.

"Если сейчас примерно 10 млн человек неофициально переболело (официально более 2 миллионов 200 тыс. человек), затем, во время этой последней волны, за 4 месяца еще переболеет 6 млн, то уже в принципе мы будем приближаться к тому, что почти все взрослое население переболеет", – сказал медик.

Напомним, врач Тарас Жиравецкий пояснил, что новые штаммы коронавируса, в отличие от своего предшественника, передаются от больного к здоровому человеку значительно быстрее и так же стремительно после заражения вызывают осложнения.

Медик рассказал, что главное в таком случае – начать как можно быстрее лечения и оперативно реагировать на изменения состояния.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – выявлено за минувшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.

За прошедшие сутки, 4 июня, в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы 3 730 человек.