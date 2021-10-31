Украина вторая в мире по числу смертей от COVID-19 за сутки, а Тунис ужесточает правила въезда. Хроника коронавируса на 31 октября

В Украине и мире за минувший день выявлено 383 922 новых случая заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 5973 человек за сутки. Всего с начала пандемии инфицировались уже более 247,1 млн людей.

При этом умерло уже больше чем 5 млн пациентов, а более 223,8 млн смогли победить COVID-19. За прошедший день больше всего новых заболевших выявлено в Великобритании (+41 278), России (+40 251), США (+26 787) и Украине (+26 198).

Украина оказалась в лидерах и по показателю суточной смертности от коронавируса (+541 летальный случай). Обогнала нашу страну только Россия (+1160).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 904 872 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 393 пациента умерли, а 2 430 944 ​​​​​​ человека выздоровели.

Эпидемиолог Екатерина Сояк сказала, что нынешняя волна коронавируса сильнее той, что была в том году. Самая же сложная ситуация будет дальше – в ноябре-декабре.

Во многих городах Украины люди начали массово выстраиваться в очереди, чтобы вакцинироваться. С переходом 15 областей в "красную" зону популярность прививок резко возросла.

Главное за 31 октября:

В Тунисе ужесточили правила въезда в страну . Теперь ПЦР-тесты обязательны для всех туристов, а гости страны без прививок должны будут самоизолироваться на неделю за свой счет.

В Каховке на Херсонщине открылся мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 из 35 палаток. Там есть аппараты ИВЛ, сейчас в госпитале лечится уже более 30 человек.

В Минобразования сообщили, что в Украине двумя дозами привились 62% воспитателей садиков, первый укол получили почти 85%.