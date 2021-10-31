Украина вторая в мире по числу смертей от COVID-19 за сутки, а Тунис ужесточает правила въезда. Хроника коронавируса на 31 октября
В Украине и мире за минувший день выявлено 383 922 новых случая заражения коронавирусом, болезнь унесла жизни 5973 человек за сутки. Всего с начала пандемии инфицировались уже более 247,1 млн людей.
При этом умерло уже больше чем 5 млн пациентов, а более 223,8 млн смогли победить COVID-19. За прошедший день больше всего новых заболевших выявлено в Великобритании (+41 278), России (+40 251), США (+26 787) и Украине (+26 198).
Украина оказалась в лидерах и по показателю суточной смертности от коронавируса (+541 летальный случай). Обогнала нашу страну только Россия (+1160).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 904 872 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 393 пациента умерли, а 2 430 944 человека выздоровели.
Эпидемиолог Екатерина Сояк сказала, что нынешняя волна коронавируса сильнее той, что была в том году. Самая же сложная ситуация будет дальше – в ноябре-декабре.
Во многих городах Украины люди начали массово выстраиваться в очереди, чтобы вакцинироваться. С переходом 15 областей в "красную" зону популярность прививок резко возросла.
Главное за 31 октября:
В Тунисе ужесточили правила въезда в страну. Теперь ПЦР-тесты обязательны для всех туристов, а гости страны без прививок должны будут самоизолироваться на неделю за свой счет.
В Каховке на Херсонщине открылся мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 из 35 палаток. Там есть аппараты ИВЛ, сейчас в госпитале лечится уже более 30 человек.
В Минобразования сообщили, что в Украине двумя дозами привились 62% воспитателей садиков, первый укол получили почти 85%.
Канада на саммите G20 пообещала отдать другим странам как минимум 200 миллионов доз вакцины через механизм COVAX.
18-летний парень в Ривне купил поддельные COVID-сертификаты через мессенджер Telegram. Его разоблачила полиция.
Главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская возмущена словами врачей, призывающих не лечить пациентов, которые не привились от коронавируса.
Эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что жесткие меры карантина нужно было вводить еще в сентябре этого года. А летом в Минздраве должны были сделать все для активизации процесса вакцинации населения.
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