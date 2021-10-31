В Черновцах COVID-реанимации загружены на 100%, все школы области перевели на удаленку

В Черновцах наблюдается критическая ситуация с COVID-19. Реанимации заполнены на 100%. В области с 1 ноября все школы переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации. Наихудшая ситуация в городских больницах №4 и №3, где загруженность в реанимации составляет 100% и 93% соответственно.

В ОГА призвали население вакцинироваться и соблюдать правила карантина. Чиновники сообщили, что были проведены проверки и 27 человек привлечены к административной ответственности.

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Отмечается, что кроме школ, на удаленку на две недели уходят заведения внешкольного образования всех форм собственности. Также это касается учреждений художественного и спортивного направления.

Добавим, что за все время пандемии в регионе заразилось 106 405 человек, скончалось от болезни – 1430 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 октября на Буковине усилили карантинные мероприятия. Ни в общественный транспорт, ни в ресторан, ни в спортзал без ковид-сертификата или ПЦР или экспресс-теста на антиген пускать не будут.