Израиль установил новые правила въезда с 1 ноября: какие условия и кого не пустят

В Израиле с 1 ноября изменили правила въезда в страну для иностранных граждан. Для вакцинированных и выздоровевших людей страна открыта для въезда.

Минздрав Израиля одобрил такие вакцины: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson/Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm и Sinovac. Также человек может быть привит российским "Спутником V", если с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней, передает Jerusalem Post.

Помимо этого, для привитых российским препаратом действуют следующие правила. По прилету человек обязан сдать тест на антиген к COVID-19 и сдать ПЦР-тест. Все остальные туристы, привитые одобренным Всемирной организацией здравоохранения препаратом, проходят в аэропорту ПЦР-тест и ждут в изоляции, пока им не отправят результаты.

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Вакцинированному "Спутником V" при отсутствии антител будет разрешено пребывание на территории Израиля при условии прохождения карантина 14 дней (с возможным сокращением до 7 дней). Если во время пребывания в стране у иностранца, будет выявлен COVID-19, он должен отправиться в карантинный отель. Все расходы покрываются самостоятельно или за счет страховки.

Также путешественник не должен находиться в "красной" стране в течение последних 14 дней. При это турист обязан прибыть только в столичный аэропорт Бен-Гурион, и у него не должно быть запрета въезда в страну.

Иностранцы при въезде должны предъявить справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном в течение 72 часов до полета, а за 24 часа до посадки необходимо заполнить декларацию о здоровье на сайте Минздрава Израиля, куда необходимо внести данные из COVID-сертификата.

В Израиле обязали граждан делать третью прививку от коронавируса (COVID-19). Только так можно получить "зеленый пропуск" на вход в рестораны, тренажерные залы и другие заведения.

Ранее глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). Зарка сказал, что вирус продолжит существование, так что нужно ввести подготовку к четвертой дозе вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле впервые умер подросток с редким диагнозом – синдром мультисистемного воспаления (PIMS). Это состояние иногда развивается у детей, которые болели коронавирусом.