Врач о всплеске COVID-19 в Украине: сейчас вся страна горит, коек может не хватить

Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Причиной нынешнего всплеска заболеваемости является еще более заразный мутировавший штамм Дельта, который пришел к нам из Великобритании.

Этот вариант COVID-19 распространяется очень быстро и почти не оставляет шанса не заразиться им. Об этом ТСН рассказал Тарас Жиравецкий, главный врач диагностического центра во Львове.

"Я такого еще не видел – то есть это настолько все стремительно распространяется и настолько четко инфицирует человека, что здесь без комментариев. Мы и не могли спрогнозировать...такое впечатление, что произошел взрыв бомбы", – сказал медик.

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По словам Жиравецкого, существует вероятность полного локдауна, когда все области окажутся в "красной" зоне карантина. В некоторых больницах и сейчас уже наблюдаются проблемы с количеством мест для пациентов и кислорода, в дальнейшем же коек в больницах может не хватить для всех больных коронавирусом.

"Сейчас вся страна горит: и юг, и север, запад, восток и центр. Единственное, что у нас информационно получилось, что есть часть областей, которые уже в "красной" зоне официально", – отметил врач.

Остальные же регионы, по его мнению, просто оттягивают момент перехода, увеличивая количество мест для COVID-пациентов.

"Сейчас закончатся койки и все автоматически попадут в классическую "красную" зону", – спрогнозировал Жиравецкий.

Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что новый вариант штамма Дельта из Великобритании уже в Украине. Он распространяется на западе страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели более 17 тыс. человек, больше пяти тысяч пациентов были госпитализированы.