Новый вариант штамма Дельта уже попал в Украину, – Данилов

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Новый вариант штамма Дельта уже попал в Украину, – Данилов

Новый вариант штамма Дельта, который впервые был обнаружен в Британии, теперь оказался и на территории Украины. Сейчас опасная мутация коронавируса по большей части распространяется в западной части страны.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV" рассказал глава СНБО Алексей Данилов. Политик обозначил, что пандемия не прекратит представлять опасность для украинцев, пока подавляющая часть населения не получит вакцину против COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши специалисты в пятницу завершили исследования и обнаружили новую форму штамма Дельта, который начался в Британии, на территории нашей страны. Это уже подтвержденный факт. Более того я могу назвать места, где больше всего этой мутации: это Львов, Тернополь и другие западные регионы", – заметил Данилов.

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Также он добавил, что новая угроза стремительно движется в сторону Киева. Без помощи ученых эту болезнь невозможно отследить, однако, по заверениям председателя Совета по безопасности, "очень легко почувствовать".

Алексей Данилов в студии.

"И когда говорят, что власть ничего не делает.. Вот скажите, что мы еще должны сделать, чтобы стало понятно: либо человек вакцинируется, либо попадает на кладбище? Вот что еще надо сделать", – вопрошает Данилов в студии к ведущему и зрителям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новая форма штамма Дельта AY.4.2 из Британии стремительно распространилась по территории Запада и Ближнего Востока.

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