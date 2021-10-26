Новый вариант штамма Дельта уже попал в Украину, – Данилов

Новый вариант штамма Дельта, который впервые был обнаружен в Британии, теперь оказался и на территории Украины. Сейчас опасная мутация коронавируса по большей части распространяется в западной части страны.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV" рассказал глава СНБО Алексей Данилов. Политик обозначил, что пандемия не прекратит представлять опасность для украинцев, пока подавляющая часть населения не получит вакцину против COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши специалисты в пятницу завершили исследования и обнаружили новую форму штамма Дельта, который начался в Британии, на территории нашей страны. Это уже подтвержденный факт. Более того я могу назвать места, где больше всего этой мутации: это Львов, Тернополь и другие западные регионы", – заметил Данилов.

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Также он добавил, что новая угроза стремительно движется в сторону Киева. Без помощи ученых эту болезнь невозможно отследить, однако, по заверениям председателя Совета по безопасности, "очень легко почувствовать".

"И когда говорят, что власть ничего не делает.. Вот скажите, что мы еще должны сделать, чтобы стало понятно: либо человек вакцинируется, либо попадает на кладбище? Вот что еще надо сделать", – вопрошает Данилов в студии к ведущему и зрителям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новая форма штамма Дельта AY.4.2 из Британии стремительно распространилась по территории Запада и Ближнего Востока.