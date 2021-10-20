Новый штамм COVID-19 распространяется по планете: Дельта Плюс обнаружили в США, Израиле и Дании
В Израиле обнаружили первое заражение новой мутацией Дельта-штамма коронавируса – AY.4.2, который называют Дельта Плюс. Ранее небольшое количество случаев зарегистрировали в США и Дании, а самый высокий показатель – в Британии.
Первый зараженный в Израиле – несовершеннолетний парень, которые вернулся из-за границы передает пресс-служба Министерства здравоохранения страны в Twitter 20 октября.
С какой именно страны он вернулся в сообщении не уточняется. Однако, как передает телеканал i24, он вернулся из Молдавии. Сейчас ребенок находится на изоляции, после приезда он ни с кем не контактировал.
"В Израиле выявлен вариант AY4.2, который был обнаружен в нескольких странах Европы", – сообщили в ведомстве.
Ранее власти Британии заявили, что в стране обнаружили AY.4.2. – 6% из всех случаев заболевания коронавирусом, относятся к новой мутации. Чиновники заявили, что следят за ситуацией с распространением мутации и готовы при необходимости принимать меры. В то же время, доминирующим в Британии является штамм Дельта.
Директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу на своей странице в Twitter заявил, что мутация AY4.2 может быть на 10% более заразной, однако она не сравнима со штаммами Альфа и Дельта.
Он отметил, что появление AY4.2 не повлияло на вспышку заболеваемости в стране, поскольку количество зараженных мутацией маленькое.
"Британия – единственная страна, в которой AY.4.2 добился такого успеха. И все-таки я не исключаю, что его рост является случайным", – подчеркнул Баллу.
There is increasing twitter chatter about a new SARS-CoV-2 lineage termed AY.4.2, a descendant of the Delta (B.1.167.2) variant. It carries two characteristic mutations in the spike, Y145H and A222V. It is likely to be elevated to the rank of 'Variant under Investigation'.— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) October 16, 2021
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Со своей стороны доктор Скотт Готтлиб подчеркнул, что ученым необходимо срочно начать изучать новую мутацию, не смотря на то, что она обнаружена всего в нескольких странах. Он отметил, что AY.4.2 – это единственный подтип Дельты, который неуклонно растет, что может говорить о его преимуществе.
На данный момент неизвестно, каким образом мутация влияет на поведение коронавируса. Всего у штамма Дельта есть 56 мутаций, ежемесячно их количество увеличивается вдвое.
UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible, has partial immune evasion?— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) October 17, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что Дельту нужно расценивать как уже несколько другое заболевание, чем первоначальный COVID-19. Так же, как это было с приходом британского варианта Альфа.
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