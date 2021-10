Новый штамм COVID-19 распространяется по планете: Дельта Плюс обнаружили в США, Израиле и Дании

В Израиле обнаружили первое заражение новой мутацией Дельта-штамма коронавируса – AY.4.2, который называют Дельта Плюс. Ранее небольшое количество случаев зарегистрировали в США и Дании, а самый высокий показатель – в Британии.

Первый зараженный в Израиле – несовершеннолетний парень, которые вернулся из-за границы передает пресс-служба Министерства здравоохранения страны в Twitter 20 октября.

С какой именно страны он вернулся в сообщении не уточняется. Однако, как передает телеканал i24, он вернулся из Молдавии. Сейчас ребенок находится на изоляции, после приезда он ни с кем не контактировал.

"В Израиле выявлен вариант AY4.2, который был обнаружен в нескольких странах Европы", – сообщили в ведомстве.

Ранее власти Британии заявили, что в стране обнаружили AY.4.2. – 6% из всех случаев заболевания коронавирусом, относятся к новой мутации. Чиновники заявили, что следят за ситуацией с распространением мутации и готовы при необходимости принимать меры. В то же время, доминирующим в Британии является штамм Дельта.

Директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу на своей странице в Twitter заявил, что мутация AY4.2 может быть на 10% более заразной, однако она не сравнима со штаммами Альфа и Дельта.

Он отметил, что появление AY4.2 не повлияло на вспышку заболеваемости в стране, поскольку количество зараженных мутацией маленькое.

"Британия – единственная страна, в которой AY.4.2 добился такого успеха. И все-таки я не исключаю, что его рост является случайным", – подчеркнул Баллу.

There is increasing twitter chatter about a new SARS-CoV-2 lineage termed AY.4.2, a descendant of the Delta (B.1.167.2) variant. It carries two characteristic mutations in the spike, Y145H and A222V. It is likely to be elevated to the rank of 'Variant under Investigation'. 1/

Со своей стороны доктор Скотт Готтлиб подчеркнул, что ученым необходимо срочно начать изучать новую мутацию, не смотря на то, что она обнаружена всего в нескольких странах. Он отметил, что AY.4.2 – это единственный подтип Дельты, который неуклонно растет, что может говорить о его преимуществе.

На данный момент неизвестно, каким образом мутация влияет на поведение коронавируса. Всего у штамма Дельта есть 56 мутаций, ежемесячно их количество увеличивается вдвое.

UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible, has partial immune evasion?