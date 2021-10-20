Голубовская рассказала, чем опасен штамм Дельта: надо расценивать как уже несколько другое заболевание
Штамм коронавируса Дельта надо расценивать как уже несколько другое заболевание, чем первоначальный COVID-19. Так же, как это было с приходом "британского" варианта Альфа.
Об этом написала в Facebook ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. По ее словам, есть три основные особенности течения болезни, связанные со штаммом Дельта.
Первая особенность – это высокая вирусная нагрузка, которая в сотни раз превышает таковую у предыдущих вариантов.
Вторая – более высокая частота тромбозов.
Третья – быстро прогрессирующая и/или "обвальная" динамика клинических симптомов.
Голубовская отметила, что две последние особенности являются следствием первой, так как именно высокая вирусная нагрузка в значительной степени определяет все последующие неприятности.
"Кроме того, вариант Дельта связан с более низкими значениями циклов ПЦР, что говорит не только о высокой вирусной нагрузке, но, вероятно, и об удлинении периода контагиозности (заразности) больного", – подчеркнула она.
По мнению инфекциониста, тактика ведения больных должна быть оптимизирована, в частности назначен прием противовирусных препаратов в начальном периоде болезни.
"Именно группы риска создают напряжение систем здравоохранения, и только одно выполнение этой рекомендации может снизить на них нагрузку", – считает Голубовская.
Она назвала раннюю терапию самой действенной в лечении любой инфекционной патологии, потому что лечить больных надо начинать до реанимации и до развития осложнений.
Во-вторых, профилактика тромбообразования и своевременная диагностика тромбозов также должны быть внимательно оценены у каждого конкретного больного.
В-третьих, маски не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя. А тяжесть течения инфекционных заболеваний – это в том числе и дозозависимый процесс.
"Наконец, группы риска должны быть вакцинированы. Это – самый серьезный провал нашей кампании вакцинации, ибо тяжело болеют именно они. Поэтому – защитите себя сами, так как больше некому, а врачи и медперсонал – не бесконечны", – заключила эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко сказал, что Дельта-штамм коронавируса выделяется среди множества других вариантов COVID-19. Он имеет характерные клинические проявления.
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