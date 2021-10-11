Александрин: Дельта распространяется молниеносно, эта волна будет тяжелее предыдущих

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Covid
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Новая волна коронавируса в Украине будет очень тяжелой, уверен Александрин

Реальное количество новых случаев коронавируса в Украине в 4 раза превышает официальные цифры. Рост заболеваемости продолжится. Общественный транспорт и непроветриваемые помещения станут местами самого быстрого распространения Дельта-штамма.

В сложившейся ситуации следует не вводить новые карантинные ограничения, в том числе локдаун, а обеспечить выполнение уже существующих правил. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Официальная статистика занижена в 4 раза?

Дальше ситуация будет ухудшаться. Это прогнозируемо. Все тенденции, которые мы наблюдаем в последнее время, к этому ведут.

Видео дня

На сегодняшний день (6 октября, – Ред.) по данным Центра общественного здоровья МОЗ количество положительных тестов за последние сутки – 24 тысячи, а официально зарегистрированных новых случаев – только 12 тысяч.

Это говорит о том, что на самом деле количество выявленных положительных тестов в два раза больше, чем количество новых случаев. То есть в регионах Центры по контролю заболеваемости не успевают вносить данные в общий реестр.

На сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами. Я думаю, что у нас статистика отличается от реальной, как минимум, в 4 раза.

Потому что, к сожалению, более чем за полтора года Украина так и не смогла выстроить качественную систему эпидемиологического надзора, которая должна показывать, какие штаммы циркулируют на территории Украины, какое количество новых случаев заболевания и какие тенденции нас ожидают.

Это накладывается на то, что у нас очень низкий охват вакцинопрофилактикой населения, особенно групп риска. Мы так и не смогли наладить этот процесс.

Поэтому мы будем отмечать тяжелое течение COVID-19 и смертность, в первую очередь, среди групп риска.

Дельта-штамм будет стремительно распространятся в Украине.
Дельта будет молниеносно распространяться в общественном транспорте и в помещениях без вентиляции

Последние исследования, опубликованные в издании Lancet, показывают, что основной эпидемиологически важный путь передачи Дельта-штамма COVID-19 является воздушный.

Недавно с помощью анализатора углекислого газа я показывал, насколько высокий уровень СО2 в общественном транспорте. Там он зашкаливает. Уровень СО2 показывает возможность распространения через воздух различных биологических агентов.

Что бы мы ни делали, какие бы красные зоны ни рисовали, до тех пор, пока у нас будет такое положение с общественным транспортом – а в час-пик каждый может посмотреть, насколько забираются наши маршрутки, трамваи, автобусы, метро – мы сталкиваемся с огромными рисками. У нас система создана таким образом, чтобы мы массово распространяли инфекции.

Поэтому предпосылок к снижению заболеваемости у нас нет.

Есть еще и такой показатель, как контагеозность, то есть заразность. Если первоначально один ковидный человек инфицировал 2-2,5 человека, то на сегодняшний день при Дельта-штамме один распространитель вируса инфицирует в десятки раз больше.

Это риск того, что эту волну мы переживем намного хуже, чем, например, весной 2021 года.

Общественный транспорт представляет наибольшую угрозу заражения.
Вместо локдауна нужно заставить людей носить маски

Любой локдаун является последним мероприятием бездеятельности государства, к которому оно может прибегнуть. Я являюсь противником подобных мероприятий.

Я считаю, что нужно поставить четкие требования. Например, перед теми же кинотеатрами. Все сидят в шахматном порядке, но уровень СО2 в этом кинозале не должен превышать 800. Если вы сможете создать такую вентиляционную систему, приток и выток, кратность воздухообмена, если вы сможете создать температуру воздуха в этом зале +18… +21 градус и влажность воздуха 40-60%, вы имеете право работать. Но если хоть один из этих показателей превышен, вы не имеете права работать.

Буквально вчера я прилетел из Италии. Меня поразило, как там работает государственный аппарат. Ты не можешь войти в общественный транспорт без маски, ты не можешь ее одеть под нос – тебе сразу же сделают замечание. Как только ты садишься в любое кафе, к тебе сразу подходит официант и требует QR-код о вакцинации. В противном случае тебя попросту не будут обслуживать.

Государство со своей стороны создало те правила, которым подчиняются все. Если ты не будешь им подчиняться, тебя либо не будут обслуживать, либо к тебе придет полиция и, как минимум, наложит на тебя штраф, а может быть и арестует.

В нашей стране государство пока не создало требований. А то, что у нас опять будет массово закрываться бизнес – я считаю, это неблагоприятно отразится на всех нас.

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