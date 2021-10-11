Александрин: Дельта распространяется молниеносно, эта волна будет тяжелее предыдущих

Реальное количество новых случаев коронавируса в Украине в 4 раза превышает официальные цифры. Рост заболеваемости продолжится. Общественный транспорт и непроветриваемые помещения станут местами самого быстрого распространения Дельта-штамма.

В сложившейся ситуации следует не вводить новые карантинные ограничения, в том числе локдаун, а обеспечить выполнение уже существующих правил. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Дальше ситуация будет ухудшаться. Это прогнозируемо. Все тенденции, которые мы наблюдаем в последнее время, к этому ведут.

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На сегодняшний день (6 октября, – Ред.) по данным Центра общественного здоровья МОЗ количество положительных тестов за последние сутки – 24 тысячи, а официально зарегистрированных новых случаев – только 12 тысяч.

Это говорит о том, что на самом деле количество выявленных положительных тестов в два раза больше, чем количество новых случаев. То есть в регионах Центры по контролю заболеваемости не успевают вносить данные в общий реестр.

На сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами. Я думаю, что у нас статистика отличается от реальной, как минимум, в 4 раза.

Потому что, к сожалению, более чем за полтора года Украина так и не смогла выстроить качественную систему эпидемиологического надзора, которая должна показывать, какие штаммы циркулируют на территории Украины, какое количество новых случаев заболевания и какие тенденции нас ожидают.

Это накладывается на то, что у нас очень низкий охват вакцинопрофилактикой населения, особенно групп риска. Мы так и не смогли наладить этот процесс.

Поэтому мы будем отмечать тяжелое течение COVID-19 и смертность, в первую очередь, среди групп риска.

Последние исследования, опубликованные в издании Lancet, показывают, что основной эпидемиологически важный путь передачи Дельта-штамма COVID-19 является воздушный.

Недавно с помощью анализатора углекислого газа я показывал, насколько высокий уровень СО2 в общественном транспорте. Там он зашкаливает. Уровень СО2 показывает возможность распространения через воздух различных биологических агентов.

Что бы мы ни делали, какие бы красные зоны ни рисовали, до тех пор, пока у нас будет такое положение с общественным транспортом – а в час-пик каждый может посмотреть, насколько забираются наши маршрутки, трамваи, автобусы, метро – мы сталкиваемся с огромными рисками. У нас система создана таким образом, чтобы мы массово распространяли инфекции.

Поэтому предпосылок к снижению заболеваемости у нас нет.

Есть еще и такой показатель, как контагеозность, то есть заразность. Если первоначально один ковидный человек инфицировал 2-2,5 человека, то на сегодняшний день при Дельта-штамме один распространитель вируса инфицирует в десятки раз больше.

Это риск того, что эту волну мы переживем намного хуже, чем, например, весной 2021 года.

Любой локдаун является последним мероприятием бездеятельности государства, к которому оно может прибегнуть. Я являюсь противником подобных мероприятий.

Я считаю, что нужно поставить четкие требования. Например, перед теми же кинотеатрами. Все сидят в шахматном порядке, но уровень СО2 в этом кинозале не должен превышать 800. Если вы сможете создать такую вентиляционную систему, приток и выток, кратность воздухообмена, если вы сможете создать температуру воздуха в этом зале +18… +21 градус и влажность воздуха 40-60%, вы имеете право работать. Но если хоть один из этих показателей превышен, вы не имеете права работать.

Буквально вчера я прилетел из Италии. Меня поразило, как там работает государственный аппарат. Ты не можешь войти в общественный транспорт без маски, ты не можешь ее одеть под нос – тебе сразу же сделают замечание. Как только ты садишься в любое кафе, к тебе сразу подходит официант и требует QR-код о вакцинации. В противном случае тебя попросту не будут обслуживать.

Государство со своей стороны создало те правила, которым подчиняются все. Если ты не будешь им подчиняться, тебя либо не будут обслуживать, либо к тебе придет полиция и, как минимум, наложит на тебя штраф, а может быть и арестует.

В нашей стране государство пока не создало требований. А то, что у нас опять будет массово закрываться бизнес – я считаю, это неблагоприятно отразится на всех нас.