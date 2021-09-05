Профессор Досенко назвал Дельта-штамм особенным и объяснил, почему
Дельта-штамм коронавируса выделяется среди множества других вариантов COVID-19. Он имеет характерные клинические проявления.
Дельта-штамм является более заразным, но предположения о том, что он является причиной большей смертности, пока не имеют научного обоснования. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.
"Дельта-вариант коронавируса отличается от предыдущих. Это подтверждено. Врачи разных стран утверждают, что клиническое течение отличается от предыдущих вариантов SARS-CoV-2", – отметил он.
В этом контексте медик привел пример. Одним из характерных признаков заболевания коронавирусом является потеря обоняния. Однако для Дельта-штамма это не характерно. Другие штаммы отличаются более острым периодом болезни, а в случае с Дельтой он менее острый.
"Что касается тяжести и смертности заболевания, то данные противоречивы. Не точно, что он является более тяжелым. Но есть данные о темпах распространения, и они, скорее всего, превышают темпы распространения предыдущих вариантов. Это уже создает угрозу", – добавил ученый.
В то же время он отметил, что для врачей, которые занимаются лечением больных коронавирусом, не существенно, какой именно штамм поразил пациента, поскольку нет специфической терапии для случаев с Дельтой. "Врач будет лечить SARS-CoV-2 и его осложнения, каким бы вариантом он ни был вызван. Это интересно ученым, эпидемиологам, которые исследуют распространение того или иного штамма", – подытожил Досенко.
Как писал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Израиля Борис Брыль назвал вакцины, которые могут оказаться наиболее эффективными против Дельта-варианта коронавируса. Он отметил, что его прогноз "научно осторожен".
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