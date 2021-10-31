В Житомире от последствий COVID-19 умер ветеран АТО: что о нем известно

В Житомире 30 октября от осложнений из-за COVID-19 умер ветеран АТО, стрелок батальона специального назначения "Донбасс" Национальной Гвардии Сергей Недашковский (позывной Тараскин). Мужчина был 1968 года рождения.

Об этом в Facebook сообщил Анатолий Ковалишин. Недашковский принимал участие в АТО в 2014-15 годах. В сентябре 2014 года он добровольно поступил в ряды батальона "Донбасс". 16 февраля 2015 года в поселке Широкино Донецкой области он получил тяжелые ранения и контузии, потерял зрение на один глаз и получил инвалидность.

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Добавим, что последним постом на Facebook стала публикация о COVID-19, мужчина призывал вакцинироваться.

"Вы не понимаете, какая эта страшная болезнь, когда каждый день вашей жизни может быть последним... Прорвемся", – писал он.

Похороны Недашковского прошли в воскресенье, 31 октября, на военном кладбище Житомира. У него остались мать, жена, сын и внучка.

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