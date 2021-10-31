Медики назвали симптомы постковидного симптома у детей

Немецкие ученые сообщили, что тревожность, быстрая утомляемость и головная боль являются "постковидным синдромом" у детей с 5 до 17 лет, которые переболели COVID-19.

В исследовании были изучены данные почти 12 тысяч детей, передает Medrxiv. Медики отметили, что такой синдром проявляется в течении нескольких недель или даже месяцев.

Также у детей после болезни может наблюдаться усталость, одышка, боль в животе, проблемы со сном, нарушение памяти и потеря концентрации внимания.

В исследовании отмечено, что коронавирусная болезнь чаще всего затрагивает нервную систему и психику. К тому же после перенесенного COVID-19 у некоторых детей стали диагностировать случаи развития диабета.

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Такие осложнения как артрит и синдром Рейно (спазм сосудов в руках, при которой у пациента возникают боли или онемение в конечностях) встречалось реже всего. Причем последний недуг ранее диагностировали только у пациентов старше 30 лет.

Ранее врач-педиатр Лидия Бабич сказала, что симптомы штамма коронавируса "Дельта" у детей очень похожи на симптомы других острых респираторных вирусных инфекций, которые лечатся традиционными способами. Ребёнок может перенести болезнь и легко, но заразить людей из группы риска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дети с 12 лет должны носить маски на лице, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей. При этом с этого возраста ребенка можно привить одной дозой вакцины Pfizer, или же по решению врача – пройти полный курс вакцинации.