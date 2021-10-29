Врач перечислила симптомы Дельта-штамма у детей и рассказала, как действовать родителям

Симптомы штамма коронавируса "Дельта" у детей очень похожи на симптомы других острых респираторных вирусных инфекций, которые лечатся традиционными способами. Ребёнок может перенести болезнь и легко, но заразить людей из группы риска.

Чтобы уберечь детей, взрослые должны вакцинироваться против Covid-19. Об этом сообщила врач-педиатр, основательница центра "Педиатрия с любовью" Лидия Бабич в программе Апостроф Live.

Она рассказала, что под подозрение заражения коронавирусом дети могут попасть даже тогда, когда врачи констатируют тяжелое состояние ребенка и нормальные анализы. При этом необходимо исключить наличие бактериальной инфекции у ребенка.

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"Когда мы видим респираторные симптомы: насморк, кашель, высокую температуру в течение нескольких дней, которая хорошо поддается сбиванию, но видно, что ребенку просто плохо. При этом мы должны убедиться, что у ребенка действительно нет бактериальной инфекции, подтвердить это анализами крови", – отметила врач.

По словам Бабич, основное, что нужно сделать – сдать экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест. Это необходимо, поскольку при наличии коронавирусной болезни – медики должны соблюдать противоэпидемические меры.

"Ребенок может перенести болезнь легко, но заразить других людей, которые могут относиться к группе риска и тяжело переносить болезнь или даже умереть", - отметила она.

Медик рассказала, что, в частности, в ее медцентр на прием попадает много детей, у которых потом подтверждается эта инфекция. Следовательно, нельзя говорить, что дети не попадают в группу риска, и что они не болеют Covid-19 или болеют легко.

Педиатр утверждает, что вакцинация взрослых, особенно старшего поколения, может уберечь ребенка.

"Если вы хотите, чтобы было к кому отвозить детей, вакцинируйте, наконец, ваших дедушек и бабушек. Тогда они будут помогать вам еще долго и благодарить, что живы и здоровы", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дети с 12 лет должны носить маски на лице, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей. При этом с этого возраста ребенка можно привить одной дозой вакцины Pfizer, или же по решению врача – пройти полный курс вакцинации.