В Украине свыше 17,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 336 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине свыше 17,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 336 человек

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине прибавилось 17 430 заболевших коронавирусом, среди них 1 108 – дети, а 178 – работники медицинской сферы. 5 663 пациента с COVID-19 попали в больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Всего по состоянию на утро воскресенья, 31 октября, в нашей стране с начала пандемии подтверждено уже 2 922 302 случая инфицирования коронавирусом.

При этом 2 436 213 человек уже победили болезнь (+5 269 за сутки), а 67 729 умерли (+336 летальных случаев за минувший день).

За субботу, 30 октября, в Украине сделали 177 765 прививок от коронавируса. Первой дозой вакцинировали 133 251 человека, а второй – 44 514. Всего в нашей стране полностью вакцинированы уже 7 421 546 человек, а первую дозу получили 10 156 227.

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Больше всего новых заболевших за день обнаружили в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 443 случая;

  • Винницкая область – 363 случая;

  • Волынская область – 317 случаев;

  • Днепропетровская область – 1141 случай;

  • Донецкая область – 436 случаев;

  • Житомирская область – 1166 случаев;

  • Закарпатская область – 181 случай;

  • Запорожская область – 657 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 582 случая;

  • Киевская область – 578 случаев;

  • Кировоградская область – 177 случаев;

  • Луганская область – 204 случая;

  • Львовская область – 1040 случаев;

  • Николаевская область – 939 случаев;

  • Одесская область – 1521 случай;

  • Полтавская область – 364 случая;

  • Ривненская область – 412 случаев;

  • Сумская область – 1176 случаев;

  • Тернопольская область – 480 случаев;

  • Харьковская область – 1934 года;

  • Херсонская область – 918 случаев;

  • Хмельницкая область – 958 случаев;

  • Черкасская область – 275 случаев;

  • Черновицкая область – 487 случаев;

  • Черниговская область – 681 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Статистика по коронавирусу в Украине на 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Наталья Виноград считает, что в Украине можно было избежать вспышки коронавируса. Для этого надо было раньше вводить локдаун.

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