В Украине свыше 17,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 336 человек
За минувшие сутки, 30 октября, в Украине прибавилось 17 430 заболевших коронавирусом, среди них 1 108 – дети, а 178 – работники медицинской сферы. 5 663 пациента с COVID-19 попали в больницы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Всего по состоянию на утро воскресенья, 31 октября, в нашей стране с начала пандемии подтверждено уже 2 922 302 случая инфицирования коронавирусом.
При этом 2 436 213 человек уже победили болезнь (+5 269 за сутки), а 67 729 умерли (+336 летальных случаев за минувший день).
За субботу, 30 октября, в Украине сделали 177 765 прививок от коронавируса. Первой дозой вакцинировали 133 251 человека, а второй – 44 514. Всего в нашей стране полностью вакцинированы уже 7 421 546 человек, а первую дозу получили 10 156 227.
Больше всего новых заболевших за день обнаружили в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 443 случая;
Винницкая область – 363 случая;
Волынская область – 317 случаев;
Днепропетровская область – 1141 случай;
Донецкая область – 436 случаев;
Житомирская область – 1166 случаев;
Закарпатская область – 181 случай;
Запорожская область – 657 случаев;
Ивано-Франковская область – 582 случая;
Киевская область – 578 случаев;
Кировоградская область – 177 случаев;
Луганская область – 204 случая;
Львовская область – 1040 случаев;
Николаевская область – 939 случаев;
Одесская область – 1521 случай;
Полтавская область – 364 случая;
Ривненская область – 412 случаев;
Сумская область – 1176 случаев;
Тернопольская область – 480 случаев;
Харьковская область – 1934 года;
Херсонская область – 918 случаев;
Хмельницкая область – 958 случаев;
Черкасская область – 275 случаев;
Черновицкая область – 487 случаев;
Черниговская область – 681 случай.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Наталья Виноград считает, что в Украине можно было избежать вспышки коронавируса. Для этого надо было раньше вводить локдаун.
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