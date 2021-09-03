Хроника коронавируса на 3 сентября: заболели почти 220 млн человек с начала пандемии

По состоянию на четверг, 2 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 219,9 млн человек. За минувший день выявили 677 150 новых инфицированных, умерли еще 10 633. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 196,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 177 тыс., Индии – 45 тыс. и Великобритании – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 288 371 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 53 833 заболевших умерли, а 2 208 865 пациентов вылечились.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала, что к вакцинации против коронавируса не существует абсолютных противопоказаний, но есть относительные. В частности, нельзя делать прививки людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцин, аллергикам.

Тяжелое течение коронавирусной болезни в Украине грозит тем, кто относится к группе риска – людям старше 60 лет. Особенно это касается тех, у кого есть сопутсвующие заболевания.

Ученые из Бразилии считают, что яд змеи жараракусу, одной из самых крупных в стране, можно использовать для лекарств против COVID-19. Исследования на обезьянах показали, что молекула в яде этой гадюки замедляет размножение вируса в клетках на 75%.