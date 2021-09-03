В Украине подтверждено уже 855 случаев заражения мутацией коронавируса Дельта (согласно статистике на 31 августа). Больше всего таких случаев выявили в Черновицкой (68), Одесской (61), Ривненской (60), Ивано-Франковской (58), Тернопольской (52) областях.

Статистические данные Министерство здравоохранения Украины раскрыло на журналистский запрос "Радио Свободы" 3 сентября. Меньше всего заболевших Дельтой нашли в таких областях: Запорожская (11), Сумская (10), Николаевская (4), Днепропетровская (3) и Херсонская (2).

Уточняется, что из 855-ти 26 случаев медики подтвердили путем секвенирования (метод исследований нуклеотидной последовательности ДНК и РНК).

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Еще 829 заражений было выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой искали наличие мутации, характерной для COVID-19 штамма Дельта.

Статистика заражений Дельтой в Украине в регионах:

Чернoвицкая область –68;

Oдесская – 61;

Ривненская –60;

Иванo-Франковская – 58;

Тернoпoльская – 52;

Вoлынская, Киевская и Доoнецкая – по 47 случаев в каждой области;

Харьковская – 45;

Винницкая и Луганская – по 43;

Житoмирская и Хмельницкая – по 39;

Закарпатская – 37;

Пoлтавская – 31;

Черниговская – 25;

Львовская – 24;

Черкасская – 20;

город Киев – 20;

Кирoвoградская – 18;

Запoрожская – 11;

Сумская – 10;

Никoлаевская – 4;

Днепрoпетровская – 3;

Херсoнская – 2.

Напомним, что за 2 сентября в Украине официально подтвердили еще 2693 случая COVID-19 и 45 новых смертей. Всего за все время в стране диагностировали коронавирусную инфекцию 2 293 541 раз. Летальных случаев – 53 922.

Как писал OBOZREVATEL: