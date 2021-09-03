В Минздраве назвали области, где зафиксировано больше всего случаев заражения Дельта-штаммом

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Пандемия коронавируса

В Украине подтверждено уже 855 случаев заражения мутацией коронавируса Дельта (согласно статистике на 31 августа). Больше всего таких случаев выявили в Черновицкой (68), Одесской (61), Ривненской (60), Ивано-Франковской (58), Тернопольской (52) областях.

Статистические данные Министерство здравоохранения Украины раскрыло на журналистский запрос "Радио Свободы" 3 сентября. Меньше всего заболевших Дельтой нашли в таких областях: Запорожская (11), Сумская (10), Николаевская (4), Днепропетровская (3) и Херсонская (2).

Уточняется, что из 855-ти 26 случаев медики подтвердили путем секвенирования (метод исследований нуклеотидной последовательности ДНК и РНК).

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Еще 829 заражений было выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой искали наличие мутации, характерной для COVID-19 штамма Дельта.

Статистика заражений Дельтой в Украине в регионах:

  • Чернoвицкая область –68;

  • Oдесская – 61;

  • Ривненская –60;

  • Иванo-Франковская – 58;

  • Тернoпoльская – 52;

  • Вoлынская, Киевская и Доoнецкая – по 47 случаев в каждой области;

  • Харьковская – 45;

  • Винницкая и Луганская – по 43;

  • Житoмирская и Хмельницкая – по 39;

  • Закарпатская – 37;

  • Пoлтавская – 31;

  • Черниговская – 25;

  • Львовская – 24;

  • Черкасская – 20;

  • город Киев – 20;

  • Кирoвoградская – 18;

  • Запoрожская – 11;

  • Сумская – 10;

  • Никoлаевская – 4;

  • Днепрoпетровская – 3;

  • Херсoнская – 2.

Напомним, что за 2 сентября в Украине официально подтвердили еще 2693 случая COVID-19 и 45 новых смертей. Всего за все время в стране диагностировали коронавирусную инфекцию 2 293 541 раз. Летальных случаев – 53 922.

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