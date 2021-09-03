В Минздраве назвали области, где зафиксировано больше всего случаев заражения Дельта-штаммом
В Украине подтверждено уже 855 случаев заражения мутацией коронавируса Дельта (согласно статистике на 31 августа). Больше всего таких случаев выявили в Черновицкой (68), Одесской (61), Ривненской (60), Ивано-Франковской (58), Тернопольской (52) областях.
Статистические данные Министерство здравоохранения Украины раскрыло на журналистский запрос "Радио Свободы" 3 сентября. Меньше всего заболевших Дельтой нашли в таких областях: Запорожская (11), Сумская (10), Николаевская (4), Днепропетровская (3) и Херсонская (2).
Уточняется, что из 855-ти 26 случаев медики подтвердили путем секвенирования (метод исследований нуклеотидной последовательности ДНК и РНК).
Еще 829 заражений было выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой искали наличие мутации, характерной для COVID-19 штамма Дельта.
Статистика заражений Дельтой в Украине в регионах:
Чернoвицкая область –68;
Oдесская – 61;
Ривненская –60;
Иванo-Франковская – 58;
Тернoпoльская – 52;
Вoлынская, Киевская и Доoнецкая – по 47 случаев в каждой области;
Харьковская – 45;
Винницкая и Луганская – по 43;
Житoмирская и Хмельницкая – по 39;
Закарпатская – 37;
Пoлтавская – 31;
Черниговская – 25;
Львовская – 24;
Черкасская – 20;
город Киев – 20;
Кирoвoградская – 18;
Запoрожская – 11;
Сумская – 10;
Никoлаевская – 4;
Днепрoпетровская – 3;
Херсoнская – 2.
Напомним, что за 2 сентября в Украине официально подтвердили еще 2693 случая COVID-19 и 45 новых смертей. Всего за все время в стране диагностировали коронавирусную инфекцию 2 293 541 раз. Летальных случаев – 53 922.
Как писал OBOZREVATEL:
британские ученые подсчитали, что инфицированные Дельтой в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за коронавируса.
В Соединенном королевстве также проследили, как симптомы коронавируса изменились с течением времени и распространению по миру штамма Дельта.
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