В Украине почти 2,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 45 человек

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября, в Украине официально подтверждено 2 293 541 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2693 заболевших, из них 171 – дети. Госпитализировали 826 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 922 человека (+45 за сутки), выздоровели 2 210 866 (+112). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

г. Киев – 321 случай;

Винницкая область – 54 случая;

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Волынская область – 52 случая;

Днепропетровская область – 191 случай;

Донецкая область – 157 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 30 случаев;

Запорожская область – 117 случаев;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 115 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 90 случаев;

Львовская область – 213 случаев;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 236 случаев;

Полтавская область – 28 случаев;

Ривненская область – 53 случая;

Сумская область – 71 случай;

Тернопольская область – 71 случай;

Харьковская область – 231 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 104 случая;

Черкасская область – 50 случаев;

Черновицкая область – 164 случая;

Черниговская область – 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тяжелое течение коронавирусной болезни в Украине грозит тем, кто относится к группе риска – людям старше 60 лет. Особенно это касается тех, у кого есть сопутсвующие заболевания.