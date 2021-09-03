В Украине почти 2,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 45 человек
По состоянию на утро пятницы, 3 сентября, в Украине официально подтверждено 2 293 541 случай коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2693 заболевших, из них 171 – дети. Госпитализировали 826 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 922 человека (+45 за сутки), выздоровели 2 210 866 (+112). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 321 случай;
Винницкая область – 54 случая;
Волынская область – 52 случая;
Днепропетровская область – 191 случай;
Донецкая область – 157 случаев;
Житомирская область – 67 случаев;
Закарпатская область – 30 случаев;
Запорожская область – 117 случаев;
Ивано-Франковская область – 85 случаев;
Киевская область – 115 случаев;
Кировоградская область – 9 случаев;
Луганская область – 90 случаев;
Львовская область – 213 случаев;
Николаевская область – 42 случая;
Одесская область – 236 случаев;
Полтавская область – 28 случаев;
Ривненская область – 53 случая;
Сумская область – 71 случай;
Тернопольская область – 71 случай;
Харьковская область – 231 случай;
Херсонская область – 90 случаев;
Хмельницкая область – 104 случая;
Черкасская область – 50 случаев;
Черновицкая область – 164 случая;
Черниговская область – 52 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тяжелое течение коронавирусной болезни в Украине грозит тем, кто относится к группе риска – людям старше 60 лет. Особенно это касается тех, у кого есть сопутсвующие заболевания.
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