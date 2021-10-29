Хроника коронавируса на 29 октября: с начала пандемии заразились 246 млн человек по всему миру

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на пятницу, 29 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 246,2 млн человек. За минувший день выявили 474 517 новых инфицированных, умерли еще 7825. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 223 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (78 тыс.), России (40 тыс.) и Великобритании (39 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776​​​​​​ человек выздоровели.

  • Правительство Болгарии запретило с 30 октября въезд с туристической целью для украинцев.

  • В Украине будут испытывать две новые COVID-вакцины. Запрос на испытания подала компания Sanofi, говорится в приказе Минздрава.

Главное за 29 октября:

  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что решать проблему нехватки кислорода в больницах Украины должны центральные власти совместно с местными. По ее словам, один из двух заводов в Украине по производству медицинского кислорода уже возобновил работу, другой начнет работать с 31 октября.

  • С 1 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории города Киева. Ограничения этой карантинной зоны в столичных учреждениях не будут действовать, если 100% их работников и посетителей вакцинированы.

  • Во Львове решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям ужесточаются карантинные ограничения. Они будут действовать с 30 октября.

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