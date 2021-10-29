В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых 'красных' областях: прошли пик, нет роста

В Украине в областях, которые первыми попали в "красные" зоны карантина, стабилизируется ситуация с коронавирусом. Пять регионов прошли пик заболеваемости.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, уменьшение новых случаев заражения ковидом выходит на "большие цифры".

"Мы сейчас смотрим баланс. Это Харьковская область, которая на грани "красной" и "оранжевой" (зон – Ред.). А также четыре области, которые первыми вошли в "красный" уровень, в частности Херсонская, Запорожская области. И что мы видим? В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах", – говорил министр.

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Ляшко отметил, что пройдет пик заболевания и дальнейшего роста не будет.

"Будем отслеживать дальше, чтобы корректировать наши прогнозы", – добавил он.

Добавим, что в том же эфире народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич раскритиковал министра Ляшко за организацию COVID-вакцинации в Украине. Политик призвал чиновника уйти в отставку.

С 30 октября в Украине расширится "красная" зона карантина. В нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Всего будет 15 областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), если все регионы перейдут в "красную" зону.