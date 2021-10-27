В Украине расширится "красная" зона карантина: когда и где усилят ограничения

С 30 октября в Украине расширится "красная" зона карантина. В нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При этом город Киев остается в "оранжевой" зоне.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

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запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Также с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Хотя украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

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