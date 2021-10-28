Во Львове усиливают карантин: какие запреты будут действовать

Во Львове решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с 30 октября ужесточили карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Большинство не будет действовать при условии, если все посетители и работники вакцинировались.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook 28 октября. По его словам, всем следует быть вакцинированными против COVID-19 двумя дозами.

Глава города подчеркнул, что комиссия проанализировала мировой опыт и ситуацию в больницах, и пришла к выводу, что невакцинированные пациенты болеют тяжелее.

Какие запреты будут действовать во Львове с 30 октября:

заведения, которые продают первой необходимости (пищевые продукты, медицинские препараты, горючее) работают только при условии, что все работники вакцинированы;

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запрещено проводить массовые мероприятия;

приостанавливают работу учреждения культуры;

общественный транспорт может перевозить в пределах 50% пассажиров от общей пассажировместимости;

вакцинация для водителей и контролеров обязательна;

льготники, кроме участников боевых действий, могут бесплатно пользоваться транспортом с 11:00 до 16:00;

посещать непродовольственные магазины разрешено только для вакцинированных граждан;

продукты первой необходимости можно приобрести в маске и соблюдая дистанцию;

заведения и предприятия, оказывающие сервисные услуги, могут работать только при полной вакцинации работников;

заведения общественного питания и заведения спорта работают только при полной вакцинации работников и посетителей;

Садовый подчеркнул: соблюдение новых правил будут контролировать мониторинговые группы вместе с Национальной полицией.

С 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Киева. Ограничения этой карантинной зоны в столичных учреждениях не будут действовать, если 100% их работников и посетителей вакцинированы. Что будет запрещено в столице, читайте в материале.

С 30 октября в "красную" карантинную зону также войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешнюю волну заболеваемости коронавирусом Украина не сможет победить с помощью вакцинации населения, потому что уже опоздала с этим. Не исключено, что в ноябре-декабре COVID-ситуация будет самой тяжелой, рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.