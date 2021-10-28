Эпидемиолог – о ситуации с COVID-19 в Украине: следующий месяц будет самым тяжелым

Нынешнюю волну заболеваемости коронавирусом Украина не сможет победить с помощью вакцинации населения, потому что уже опоздала с этим. Не исключено, что в ноябре-декабре COVID-ситуация будет самой тяжелой.

Об этом в интервью ТСН рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк. По ее словам, страна как раз подходит к пику распространения вируса в этом сезоне.

"В любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. К новому году будем на таком уровне роста заболеваемости", – предположила медик.

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Она отметила, что нынешняя осенняя волна COVID-19 сильнее прошлогодней. По официальной статистике и по ситуации в медучреждениях врачи замечают, что пациентов с коронавирусом стало больше. Сояк подчеркнула, что уже побиты рекорды по количеству госпитализированных, которые были в это время в прошлом году.

Также она добавила, что коронавирус все больше поражает молодых людей, хотя для старшего поколения он продолжает оставаться таким же опасным.

"COVID-19 помолодел. В реанимацию попадают и в возрасте 20-30 лет, и младше 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, которые нуждаются в стационарной медицинской помощи. Но сильно обобщать я не стала бы, и говорить, что болеет только молодое население. Все равно группой риска остаются пожилые люди", – объяснила врач.

Сояк поддержала слова коллег о том, что невакцинированные против COVID-19 действительно переносят заболевание гораздо тяжелее. Большинство людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких. А после этого "шансы на положительный результат намного уменьшаются".

По мнению эпидемиолога, вакцинация уже не остановит сегодняшнюю вспышку коронавируса в Украине, впрочем делать прививки все же необходимо.

"Хорошо, что мы вакцинируемся: в любом случае это дает положительный эффект и конкретному вакцинируемому человеку, и на будущее. Но эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а каких-то ограничительных мер и локдаунов", – подытожила Екатерина Сояк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября заслуженный врач Ольга Голубовская отметила, что пандемия коронавируса в Украине набирает обороты и уже через две-три недели может достичь своего пика. По ее словам, скоро все регионы перейдут в "красную" карантинную зону.