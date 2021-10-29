По 5 тысяч на каждую бабушку: Комаровский озвучил шаги для ускорения вакцинации в Украине

Врач Евгений Комаровский предложил выделять по 5 тысяч гривен на каждого вакцинированного и привлекать к популяризации прививки от коронавируса деятелей искусства и шоу-бизнеса. Он считает, что таким образом можно будет ускорить темпы вакцинации в Украине.

Об этом врач заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 октября. Также он выступает за подписание меморандума между лидерами партий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Необходимо, чтобы лидеры политических партий, офис президента и основные министерства (здравоохранения, образования) подписали меморандум по отношению к вакцинации. Чтобы не было такого, что одни поддерживают ее, а другие – против", – пояснил Комаровский.

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Также он предлагает мотивировать людей и врачей деньгами.

"Давайте так: на каждую вакцинированную бабушку (или каждого дедушку) выделить 5 тысяч гривен (500 врачу, который уговорил вакцинироваться, и 4 500 вакцинированному)", – отметил врач.

Он добавил, что дешевле заплатить указанную сумму, чем потом тратить гораздо больше на спасение пациентов.

Комаровский также считает, что артисты могли бы помочь популяризировать вакцинацию. Привлекать к этому следует певцов, блогеров, художников, поэтов, композиторов.

"Любой певец, у которого миллион подписчиков в Instagram, сказав "я за вакцинацию", спасет больше жизней, чем все государственные чиновники", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-иммунолог Борис Донской предлагал выплачивать по тысяче гривен людям, которые согласились сделать прививку от коронавируса.