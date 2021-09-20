Украинским пенсионерам нужно платить по 1000 грн за прививки от коронавируса: врач объяснил идею

Пенсионерам следует давать денежную премию за прививки от коронавируса. Сумма выплат может составлять 1000 гривен.

Такое предложение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил врач-иммунолог Борис Донской. "Таким способом мы могли бы достичь высоких показателей именно в тех группах, где нам необходимо. И это привело бы к страшной экономии средств на койко-местах, кислороде и реанимации", – подчеркнул он.

По мнению врача, принуждение к вакцинации не может гарантировать положительный результат. "Нельзя заставить людей соблюдать то, чего они не хотят соблюдать. Если требовать от людей делать прививки силовым способом, они будут делать фейковые справки. Это нам надо?" – отметил он.

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Однако, по мнению медика, Украине необходимо последовать примеру ряда развитых стран, которые делают выплаты тем, кто привился. "Во многих демократических странах пошли другим путем. Там выплачивают деньги за прививки групп риска. И это очень классно работает", – сказал Донской.

"Думаю, какая-то бабушка, которая не очень спешит прививаться, если бы она получила какую-то тысячу гривен за это, она бы оперативно, дисциплинированно пошла в поликлинику как в собес и сделала бы прививки", – сказал медик.

При этом он добавил, что сейчас в Украине началась новая волна коронавируса, поэтому тянуть с вакцинацией и тем более обесценивать это средство защиты не следует.

"Часто те, кто очень уязвим к коронавирусу, кто не сделал прививок, еще и по поводу мер безопасности смеются. Скоро, к сожалению, никто не будет смеяться", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что школы, где от коронавируса привито менее 80% персонала, будут переводиться на дистанционное обучение. Он добавил, что механизм введения этой меры прописан в тематическом постановлении правительства.