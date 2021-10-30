Тимошенко назвала главные шаги для преодоления кризиса с COVID-19 в Украине

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко назвала три главных шага для преодоления кризиса с распространение коронавируса в Украине. Среди них – реальная оценка ситуации в стране, созыв СНБО и приоритетное планирование бюджета.

Об этом она рассказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 29 октября. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прежде всего Тимошенко предлагает реально проанализировать ситуация в стране и определить, что в стране уже сделано, а что не сделано.

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Затем лидер "Батьківщини" призывает собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны и принять программу первоочередных шагов, которые следует предпринять уже сегодня.

Также Тимошенко предлагает предусмотреть правильные меры в государственном бюджете: речь идет о необходимости обеспечить страну кислородом; повышении зарплат медикам, даже ценой сокращения не таких важных статей бюджета; централизованной закупке противовирусных препаратов, которые помогают спасать жизни пациентов в первые дни пребывания в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгений Комаровский предложил мотивировать граждан и врачей финансово, чтобы ускорить вакцинацию в Украине. Также он считает важным подписать меморандум между лидерами партий о важности прививок и привлечении артистов к популяризации кампании по вакцинации.