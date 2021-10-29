У Савика Шустера обнаружили COVID-19: он ведет 'Свободу слова' удаленно

Украинский журналист и ведущий Савик Шустер заболел коронавирусом. Поэтому программу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 октября, он проводит удаленно.

В прямом эфире ток-шоу он рассказал, что находится в Италии, чувствует себя хорошо и симптомов COVID-19 не испытывает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня программа очень необычная. Во-первых, я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед вылетом в Киев я сделал тест, и он оказался положительным. Так что я в изоляции", – рассказал журналист.

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"Чувствую себя очень хорошо, мой паспортный возраст почти 69 лет и в принципе никаких симптомов нет", – рассказал Шустер.

Он добавил, что находится на самоизоляции в своем доме в Южной Тоскане. Положительный результат теста на коронавирус получил перед вылетом в Киев.

"Я вообще сдаю два-три теста в неделю, потому что часто летаю. В субботу я должен был быть в Вильнюсе, там имел встречи разного уровня, а в понедельник прилетел в Италию. Из Италии уже должен был возвращаться в Киев, но вот тест и я "положительный". Так я застрял в своем маленьком городке в Южной Тоскане", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 29 октября в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсуждают ситуацию с коронавирусом, вакцинацией и фальшивыми сертификатами в Украине.