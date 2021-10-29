Во вспышке COVID-19 в Украине виноваты все: и антивакцинаторы, и власть, – Литвинова

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Коронавирус в Украине

В ситуации с распространением коронавируса в Украине виновны как граждане, так и власти. Такое мнение озвучила глава благотворительной организации "Свои" Леся Литвинова.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 октября она заявила, что страна сейчас в сложном положении. По словам Литвиновой, медицинская система не выдерживает потока больных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леся Литвинова.
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"Давайте не будем говорить о том, что виновато только правительство. Виноваты все", – сказала она.

По словам главы фонда, большинство украинцев не были готовы к тому, что сейчас происходит в стране и не прилагают усилий, чтобы помочь себе самостоятельно.

Литвинова убеждена, что медицинская система справилась бы, если бы не было такого количества пациентов.

"Это в одинаковой мере вина тех, кто не смог убедить людей вакцинироваться и не шариться где-попало. И тех, кто не принял ответственность за себя лично: не сделал прививку и продолжает требовать свободы для себя", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство опрошенных украинцев высказали мнение, что власти Украины неэффективно борются с пандемией коронавируса.

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