Большинство украинцев считают, что власти неэффективно борются с COVID-19 – опрос
Большинство украинцев считают, что правительство неэффективно борется с коронавирусом. Такого мнения придерживаются почти 70% опрошенных.
Опрос при помощи Libertyreport проводился в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 29 октября. Противоположное мнение высказали чуть более 30% в студии программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Гостям задали вопрос: "Эффективно ли правительство борется с пандемией коронавируса?".
Итоги голосования выглядят таким образом:
69% считают, что неэффективно;
31% убежден, что правительство ведет эффективную борьбу с пандемией.
Отмечается, что зрители в студии презентуют мнение всего вакцинированного населения Украины.
Напомним, что 29 октября в нашей стране было зафиксировано 25 870 новых случаев заражения коронавирусом. Такой показатель стал рекордным за все время пандемии. Общее количество зараженных достигло уже 2 878 674.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпидемиолог и доктор медицинских наук Наталья Виноград рассказала, что еще в сентября в Украине следовало вводить общенациональный локдаун. Она считает власти допустили грубые ошибки в борьбе с распространением коронавируса.
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