В Украине свыше 26,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 648 человек

По состоянию на утро пятницы, 29 октября, в Украине официально подтверждены 2 878 674 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки рекордные 26 870 заболевших за все время пандемии, из них 1 824 – дети. Госпитализировали 5 463 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 66 852 человека (+648 за сутки), выздоровели 2 421 495 (+9 784). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях и городе Киеве (1616).

г. Киев – 1616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

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Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2164 случая;

Донецкая область – 1149 случаев;

Житомирская область – 1266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2156 случаев;

Полтавская область – 1073 случая;

Ривненская область – 1199 случаев;

Сумская область – 1235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1227 случаев;

Хмельницкая область – 1282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 17 082 799 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям ужесточаются карантинные ограничения. Они будут действовать с 30 октября.