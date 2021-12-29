В мире обнаружили рекордные 1,2 млн заражений, Омикрон добрался до столицы Украины. Хроника коронавируса на 29 декабря

В Украине и мире за прошедшие сутки диагностировали 1,2 млн инфицирований коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Максимум по суточному приросту больных установили сразу несколько стран, в том числе Британия, Франция, Греция и Дания.

Последняя вообще стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19 – ежедневно там фиксируют 1612 заражений на 100 тыс. населения. Специалисты связывают такие цифры с распространением штамма Омикрон, случаи которого уже зарегистрировали и в украинской столице Киеве.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 649 236 случаев заражения, из них 95 105 – летальные и 3 437 528 – выздоровления. Около 116,6 тыс. граждан продолжают болеть.

Ученые обнаружили, что люди, переболевшие COVID-штаммом Омикрон , имеют меньше шансов заразиться Дельта-вариантом. Особенно сильным иммунитетом обладают вакцинированные .

Во французском Минздраве предупредили о мегаволне новых инфицирований на фоне распространения Омикрона, власти решили усилить карантин после праздников. На такой же шаг пошли и в Италии, но еще до Нового года – там для посещения большинства заведений нужен суперпропуск, подтверждающий полную вакцинацию или недавнее выздоровление от COVID-19.

По словам ученых, штамм коронавируса Омикрон на ранней стадии заболевания может проявить себя только одним симптомом – болью в горле . Однако это состояние довольно быстро проходит, уступая место другим признакам инфицирования.

В Украине с 30 декабря не останется "красных" карантинных зон – в полночь четверга последними ее покинут Волынская и Запорожская области .

Наибольшее количество заражений подтвердили в США – 543,4 тыс., Франции – 179,8 тыс. и Британии – 129,4 тыс. Для двух последних это стало в целом самым высоким количеством инфицирований за время пандемии. Накануне о рекордных показателях также сообщила Греция – 21,6 тыс. случая.

За сутки коронавирус унес жизни 6570 жителей планеты, больше всего людей от него умерло в США – 1811, России – 935 и Польше – 549. Общее число летальных исходов превысило 5,43 млн.