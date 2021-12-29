Количество случаев заражения Омикроном в Украине возросло: где обнаружили новых больных

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса COVID-19, который называется Омикрон. Они зафиксированы в трех городах и одной области.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Данные обнародованы по состоянию на 28 декабря.

Таким образом, всего в Украине уже подтверждено шесть случаев заражения этим штаммом. Первый был зафиксирован еще 18 декабря – пациент перенес болезнь в легкой форме и выздоровел. Двое заболевших были обнаружены в Киеве, двое – в Киевской области, а также по одному – во Львове и Днепре.

Среди зараженных две женщины и четыре мужчины. Трое из них вернулись из Польши, Германии и ОАЭ.

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Сейчас проводится эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

В Минздраве призвали граждан воздержаться от поездок в страны, где распространяется Омикрон.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у зараженных Омикроном болезнь обычно протекает легко. Также врачи рассказали о симптомах, которые могут быть у пациентов.