В мире зафиксированы рекордные 1,2 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах

В мире за последние сутки зафиксированы рекордные 1,2 млн случаев коронавируса. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Об этом сообщает портал Worldometers. В частности, в США зарегистрировали 312 939 случаев COVID-19, во Франции – 179 807, в Великобритании – 129 471 (чтобы посмотреть таблицы, доскролльте до конца страницы).

При этом в Испании – 99 671 заболевший, в Италии – 78 313, в России – 21 922.

Украина с 2248 случаями оказалась на 43 месте между Ливаном и Бельгией. Среди европейских стран наша на 20 месте. Очевидно, что на самом деле в Украине больше заражений, просто делают недостаточно тестирований.

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Напомним, за 28 декабря у 5454 жителей Украины диагностировали коронавирус, недуг унес жизни еще 307 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране в среднем фиксируется 1 612 случаев заражений на 100 тысяч населения.

Штамм Омикрон действительно набирает рекордные обороты. Например, в Британии им инфицирован каждый десятый больной COVID-19. О том, как страны справляются с этим ударом пандемии, – читайте в материале.