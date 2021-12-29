В Украине 5,4 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 307 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине 5,4 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 307 человек

За сутки 28 декабря у 5454 жителей Украины диагностировали коронавирус, вместе с тем у 12 352 человек подтвердили выздоровление от него. При этом недуг унес жизни еще 307 граждан.

Среди новых больных оказалось 353 несовершеннолетних и 98 медиков, на больничные койки с COVID-19 или подозрением на него попали 1153 пациента. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения на своем сайте.

Согласно им, накануне в стране было проведено 75 995 тестирований на диагностику коронавирусной болезни. Отметим, что это вдвое больше, чем за сутки до того. Всего за время пандемии в стране сделали 16 724 734 ПЦР-тестирования.

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Также в центрах и пунктах вакцинации в разных регионах прививки против COVID-19 получили 131 129 гражданам, из которых:

  • первую дозу – 34 463 человека,

  • вторую – 94 974;

  • дополнительную – 402;

  • бустерная – 1290.

Общее количество прививок, которые с начала кампании провели в Украине, превысило 28,1 млн. Полный курс вакцинации прошли 14 639 496 украинцев, бустерную дозу всего получили 2280 человек.

При этом в целом в мире накануне обнаружили рекордные 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19. К тому же, максимумы по суточному приросту больных установили сразу несколько стран – США, Франция, Британия, Дания, Греция.

Многие объясняют это распространением штамма коронавируса Омикрон, который, по словам ученых, в 70 раз заразнее варианта Дельта и "размножается" в бронхах.

В Украине диагностировали еще 5,4 тыс. заражений COVID-19

По состоянию на 29 декабря в Украине количество всех случаев коронавируса выросло до 3 654 690: речь идет о 95 412 летальных, 3 449 880 выздоровлениях и около 109,4 тыс. человек, которые продолжают болеть.

За прошедшие сутки больше всего инфицированных добавилось в Киеве – 1113 и на Одесщине – 642. Меньше всего случаев зафиксировали в Херсонской области – 18.

Данные о COVID-19 и вакцинации в Украине

Количество заболеваний в регионах за 28 декабря:

  • г. Киев – 1113;

  • Винницкая область – 161;

  • Волынская область – 144;

  • Днепропетровская область – 184;

  • Донецкая область – 443;

  • Житомирская область – 64;

  • Закарпатская область – 206;

  • Запорожская область – 215;

  • Ивано-Франковская область – 68;

  • Киевская область – 275;

  • Кировоградская область – 40;

  • Луганская область – 107;

  • Львовская область – 160;

  • Николаевская область – 80;

  • Одесская область – 642;

  • Полтавская область – 358;

  • ривненская область – 125;

  • Сумская область – 112;

  • Тернопольская область – 60;

  • Харьковская область – 173;

  • Херсонская область – 18;

  • Хмельницкая область – 181;

  • Черкасская область – 387;

  • Черновицкая область – 63;

  • Черниговская область – 75

График прироста случаев COVID-19 в Украине

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