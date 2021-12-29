В Украине 5,4 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 307 человек
За сутки 28 декабря у 5454 жителей Украины диагностировали коронавирус, вместе с тем у 12 352 человек подтвердили выздоровление от него. При этом недуг унес жизни еще 307 граждан.
Среди новых больных оказалось 353 несовершеннолетних и 98 медиков, на больничные койки с COVID-19 или подозрением на него попали 1153 пациента. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения на своем сайте.
Согласно им, накануне в стране было проведено 75 995 тестирований на диагностику коронавирусной болезни. Отметим, что это вдвое больше, чем за сутки до того. Всего за время пандемии в стране сделали 16 724 734 ПЦР-тестирования.
Также в центрах и пунктах вакцинации в разных регионах прививки против COVID-19 получили 131 129 гражданам, из которых:
первую дозу – 34 463 человека,
вторую – 94 974;
дополнительную – 402;
бустерная – 1290.
Общее количество прививок, которые с начала кампании провели в Украине, превысило 28,1 млн. Полный курс вакцинации прошли 14 639 496 украинцев, бустерную дозу всего получили 2280 человек.
При этом в целом в мире накануне обнаружили рекордные 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19. К тому же, максимумы по суточному приросту больных установили сразу несколько стран – США, Франция, Британия, Дания, Греция.
Многие объясняют это распространением штамма коронавируса Омикрон, который, по словам ученых, в 70 раз заразнее варианта Дельта и "размножается" в бронхах.
По состоянию на 29 декабря в Украине количество всех случаев коронавируса выросло до 3 654 690: речь идет о 95 412 летальных, 3 449 880 выздоровлениях и около 109,4 тыс. человек, которые продолжают болеть.
За прошедшие сутки больше всего инфицированных добавилось в Киеве – 1113 и на Одесщине – 642. Меньше всего случаев зафиксировали в Херсонской области – 18.
Количество заболеваний в регионах за 28 декабря:
г. Киев – 1113;
Винницкая область – 161;
Волынская область – 144;
Днепропетровская область – 184;
Донецкая область – 443;
Житомирская область – 64;
Закарпатская область – 206;
Запорожская область – 215;
Ивано-Франковская область – 68;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 40;
Луганская область – 107;
Львовская область – 160;
Николаевская область – 80;
Одесская область – 642;
Полтавская область – 358;
ривненская область – 125;
Сумская область – 112;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 173;
Херсонская область – 18;
Хмельницкая область – 181;
Черкасская область – 387;
Черновицкая область – 63;
Черниговская область – 75
Как сообщал OBOZREVATEL:
в столице Украины в Киеве зафиксировали первые несколько случаев заражения людей COVID-штаммом Омикрон. В целом распространение этого варианта подтверждено более чем в ста странах мира.
В то же время в Украине скоро не останется регионов в "красной" зоне карантина. Так, в полночь 30 декабря ее покинут последние две области – Запорожская и Волынская.
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