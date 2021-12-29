В Италии изменили правила карантина: невакцинированных будут отправлять на 14-дневную изоляцию

Власти Италии изменили карантинные ограничения. Они, в частности, будут касаться невакцинированных граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Их обяжут проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом пишет La Repubblica.

Распоряжение правительства о новых ограничениях вступит в силу с 10 января.

Оно предусматривает также обязательное ношение защитных масок на улицах, это касается и вакцинированных.

Кроме того, в стране с 1 февраля сократят срок действия COVID-сертификатов с 9 до 6 месяцев. А бустерную дозу следует делать спустя четыре месяца после завершения полного цикла.

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Отметим, что за последние сутки в Италии зафиксировано 98 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Всего в стране с населением в 60,3 млн человек заболели 5,8 млн граждан, из которых 5 млн выздоровели, а 137 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии за сутки заболели рекордные 183 тысячи человек.