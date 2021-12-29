В Британии зафиксировали новый максимум заражения COVID-19
В Британии в среду, 29 декабря, зафиксировали новый максимум заражений коронавирусной болезнью за сутки. В этот день COVID-19 официально подтвердили у 183 037 человек.
Такие данные опубликованы на правительственном ресурсе, которые отслеживает ситуацию с коронавирусом в стране. Этот показатель является рекордом. Он превышает предыдущий, который был зафиксирован днем ранее, более чем на 50 тысяч человек. 28 декабря медицинские службы выявили 138 831 случай COVID-19.
При этом уже известно о 57 смертельных случаев из-за последствий, вызванных коронавирусом, за последние сутки. Днем ранее от COVID-19 скончались 19 человек.
Наибольшее число заражение 29 декабря зафиксировали в Англии – 138 287, в Шотландии – 15 849, в Уэльсе – 5 929.
За неделю с 16 по 22 декабря общее число заражений коронавирусом составило 914 723. Это на 267 971 меньше, чем неделей ранее (количество увеличилось на 40%). При этом за указанный период 516 пациентов умерло (на 267 меньше, чем на прошлой неделе).
При этом в Британии высокий уровень вакцинации. Первую дозу прививки получили 89,9% населения в возрасте от 12 лет, двумя дозами вакцинированы 82,3% британцев, а бустерную дозу получили уже 57,5% граждан.
Ранее OBOZREVATEL писал, что ситуация с распространением Омикрона начала выходить из-под контроля. Ежедневное заражение COVID-19 достигло рекордного уровня в США и в некоторых регионах Европы и Австралии. В частности, рекорд по новым случаям был зарегистрирован во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Греции и Мальте. Детальнее о ситуации в мире – в материале.
В Украине также увеличилось количество заражений Омикроном. Всего в стране обнаружили пять новых случаев. Они зафиксированы в трех городах и одной области.
Как сообщал OBOZREVATEL, Омикрон, который спровоцировал рекордные вспышки COVID-19 во многих странах, может перегрузить системы здравоохранения во всем мире. Только за последнюю неделю количество заболеваний выросло на 11%, заявили в ВОЗ.
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