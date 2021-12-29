В ВОЗ предупредили, что Омикрон может вызвать коллапс системы здравоохранения во всем мире

Новый штамм коронавируса Омикрон, который спровоцировал рекордные вспышки COVID-19 во многих странах, может перегрузить системы здравоохранения во всем мире. Только за последнюю неделю количество заболеваний выросло на 11%.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом обновлении по ситуации с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения, передает DailyMail в среду, 29 декабря. В ВОЗ предупредили: Омикрон несет в себе очень высокие риски, поэтому всем странам нужно быть бдительными.

"Общий риск, связанный с новым вариантом Омикрон, остается очень высоким", – заявили в организации.

Там также добавили, что данные показывают, что Омикрон действительно распространяется быстрее, чем прошлый штамм – Дельта. "Омикрон имеет преимущество в росте по сравнению с вариантом Дельта с временем удвоения от двух до трех дней", – цитирует издание ВОЗ.

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При этом глава Европейского регионального бюро ВОЗ по борьбе с коронавирусом Кэтрин Смоллвуд отметила, что Омикрон, вероятнее всего, приведет к большому количеству госпитализаций. В зоне риска, по ее словам, в первую очередь те пациенты, которые не вакцинированы против коронавируса.

"Быстрое распространение Омикрона вызовет широкомасштабные нарушения в работе систем здравоохранения и других важнейших служб", – предупредила Смоллвуд.

В организации также отметили, что информация из стран, которые заявили о рекордных количествах новых случаев коронавируса, это Британия, Южная Африка и Дания, свидетельствуют о том, что риск госпитализации при Омикроне будет ниже по сравнению с Дельтой. Однако, чтобы оценить всю опасность нового варианта коронавируса, нужны дополнительные исследования, считают в ВОЗ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ситуация с распространением Омикрона начала выходить из-под контроля. Ежедневное заражение COVID-19 достигло рекордного уровня в США и в некоторых регионах Европы и Австралии. В частности, рекорд по новым случаям был зарегистрирован во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Греции и Мальте. Детальнее о ситуации в мире – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон, который обнаружили и в Украине, сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.