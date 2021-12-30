Израиль ввел ограничения для привитых и непривитых граждан, контактировавших с зараженными COVID-19

Израильский Минздрав обновил карантинные правила для вакцинированных и невакцинированных граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Им придется уходить на самоизоляцию.

Ограничения вступили в силу с 30 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно новым правилам, переболевшим или привитым гражданам, которые были в контакте с больными, необходимо сделать тест на антиген. Результаты экспресс-теста, сделанного дома, не признаются.

В случае с негативным результатом, их освободят от необходимости самоизоляции. Если тест будет положительным, придется соблюдать ее в течении 10 дней. Если в последние три дня симптомов не обнаружится, из самоизоляции можно выйти без дополнительных проверок.

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Непривитым гражданам после контакта с зараженными необходимо сделать ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, им придется побыть на самоизоляции 7 дней или 10 дней при положительном.

При отрицательном результате выйти из самоизоляции можно будет после повторного теста, а без проверок при положительном – если в течении последних трех дней не было симптомов заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на самоизоляцию решили отправлять невакцинированных граждан Италии.