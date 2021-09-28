Хроника коронавируса на 28 сентября: за сутки заболели 370 тысяч человек по всему миру

По состоянию на вторник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233 млн человек. За минувший день выявили 371 316 новых инфицированных, умерли еще 5 347. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 209,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (81 тыс.), Индии (14 тыс.) и Бразилии (14 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.

В Украине сотрудников многих учреждений и организаций могут обязать вакцинироваться против коронавируса. В список тех, для кого иммунизация может стать обязательной, попали чиновники и педагоги.

В Украине уже пять областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина. Остальные регионы остаются "желтыми".