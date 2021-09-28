Хроника коронавируса на 28 сентября: за сутки заболели 370 тысяч человек по всему миру

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Хроника коронавируса на 28 сентября: за сутки заболели 370 тысяч человек по всему миру

По состоянию на вторник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233 млн человек. За минувший день выявили 371 316 новых инфицированных, умерли еще 5 347. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 209,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (81 тыс.), Индии (14 тыс.) и Бразилии (14 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по заболеваемости.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.

  • В Украине сотрудников многих учреждений и организаций могут обязать вакцинироваться против коронавируса. В список тех, для кого иммунизация может стать обязательной, попали чиновники и педагоги.

  • В Украине уже пять областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина. Остальные регионы остаются "желтыми".

Главное за 28 сентября:

  • Американская фармацевтическая компания Pfizer начала новый этап глобальных испытаний противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики COVID-19. Предыдущие исследования показали безопасность и эффективность лекарства.

  • Президент США Джо Байден в понедельник получил третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса.

  • В ноябре в США вступят в силу новые правила пересечения границы, согласно которым въезд будет запрещен иностранцам, вакцинированным от COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

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