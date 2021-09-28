Хроника коронавируса на 28 сентября: за сутки заболели 370 тысяч человек по всему миру
По состоянию на вторник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233 млн человек. За минувший день выявили 371 316 новых инфицированных, умерли еще 5 347. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 209,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (81 тыс.), Индии (14 тыс.) и Бразилии (14 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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