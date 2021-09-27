В Минздраве назвали профессии, для представителей которых вакцинация может стать обязательной

В Украине сотрудников многих учреждений и организаций собираются обязать вакцинироваться против коронавируса. В список тех, кому иммунизация может стать обязательной, попали чиновники и педагоги.

Его представило Министерство здравоохранения. Документ опубликован на сайте Украинской Федерации профсоюзов (ФПУ).

Проект от Минздрава называется "Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Если документ будет принят, вакцинации против COVID-19 на период действия карантина подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

Видео дня

местных государственных администраций ;

учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

Напомним: и в Минздраве, и в Минобразования утверждают, что пока иммунизация для педагогов необязательна, хотя их и призывают делать прививки. Согласно правилам карантина, в "желтой" зоне школы обязаны перейти на дистанционку, если там вакцинировано менее 80% учителей и другого персонала. На 22 сентября лишь 52% учреждений образования в Украине достигли такого уровня. Подробнее о ситуации читайте в материале.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 6 781 527 человек, из них одну дозу – 6 781 525, а обе и теперь полностью иммунизированы – 5 458 838 граждан. Всего в стране было проведено 12 240 363 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, в Украине больше госпитализаций и смертей из-за COVID-19 наблюдается среди невакцинированных граждан. Так, в период из 15 июня по 15 сентября 99,2% летальных исходов были среди невакцинированных пациентов.