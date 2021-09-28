Украина может стать одним из лидеров Европы по COVID-19: 'красная' зона грозит трем областям

Три области Украины оказались на грани перехода в "красную" карантинную зону – Черновицкая, Харьковская и Луганская. Там фиксируют высокие показатели по загруженности коек с больными коронавирусом, которые подключены к кислороду.

Если сейчас страна находится в пятерке европейских государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, то уже через две недели может войти в тройку лидеров. Об этом на брифинге 28 сентября заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, регионом с наиболее критической ситуацией стала Буковина, где уровень занятости коек с кислородом уже превысил 67% при норме 65%. А приближаются к предельному показатели на Харьковщине и Луганщине – почти 61% и 63% соответственно.

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"Показательным для перехода в "красную" зону является именно такое краткосрочное проседание госпитализаций. На Буковине уже больше нормы. И это впервые в этой волне мы увидели превышение этого показателя", – отметил эксперт.

Он добавил, что в больницах этих регионов повышен и уровень госпитализаций больных COVID-19. В некоторых речь идет о 59 пациентах ежесуточно на 100 000 населения (предельный показатель – 60 человек).

Специалисты KSE отметили, что указанным трем областям стоит как можно скорее развернуть до 30% дополнительных койко-мест и других ресурсов. Это должно помочь уменьшить нагрузку на медучреждения и выйти из критического уровня.

Ганиченко добавил, что в течение последней недели в Украине фиксировали замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом и новых госпитализаций. Однако и эти показатели – максимально большие, из-за чего страна оказалась уже в семерке или пятерке стран-лидеров по COVID-19 в Европе.

"Госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составлял +51%), количество новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе +68%). За две недели наша страна может войти в тройку европейских стран-лидеров с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, после перехода страны в "желтую" карантинную зону, увеличилось желающих вакцинироваться против коронавируса. В частности, количество полученных прививок первой дозой вакцины выросло на 25%.