В ЮАР назвали симптомы штамма Омикрон, а Израиль закрывает въезд для иностранцев. Хроника коронавируса на 28 ноября

София Закревская
Covid
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В ЮАР назвали симптомы штамма Омикрон, а Израиль закрывает въезд для иностранцев. Хроника коронавируса на 28 ноября

С начала пандемии в мире уже подтверждено более 261,3 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли при этом 5,2 млн пациентов, а победить болезнь смогли 236 млн человек.

За минувшие сутки прибавилось 483 196 инфицированных, за день зафиксировано 5960 летальных случаев. Больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Германии (+49 311), Великобритании (+39 567) и Франции (+37 218).

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Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 414 540 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 84 717 пациентов умерли, а 2 899 967 человек выздоровели.

  • Во Всемирной организации здравоохранения рассматривают несколько вариантов появления штамма Омикрон. Один из них таков: вариант мог образоваться в организме человека, у которого после перенесенного COVID-19 был слабый иммунитет, и он не смог полностью вылечиться.

  • Почему всех встревожил новый COVID-штамм из Африки и насколько он опасен – читайте в нашем материале.

Главное за 28 ноября:

  • В Израиле с вечера воскресенья, 28 ноября, на две недели запретят въезд для иностранцев из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Это не коснется тех, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии.

  • Врач из Претории (столица ЮАР) Анжелик Кутзе назвала симптомы, которые встречаются у пациентов со штаммом Омикрон. Это сильная усталость, а также иногда очень учащенный пульс и высокая температура. Обоняние и вкус при этом люди не теряют.

  • В США власти разрабатывают план на случай возможных вспышек коронавируса после появления нового штамма Омикрон (пока его нет в стране). Чиновники решили, что в ближайшее время нужно ускорить ревакцинацию.

  • Эффективность таблеток от коронавируса Molnupiravir компании Merck Sharp & Dohme (MSD) оказалась сильно преувеличена. Стало известно, что прием этого препарата снижает риск госпитализации или летального исхода на 30%, а не на заявленные 50%.

  • Вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет не вызывает миокардит, возможны лишь легкие или умеренные побочные эффекты. При этом при заражении коронавирусом инфекция может стать причиной перикардита и миокардита.

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