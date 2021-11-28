В Украине 'желтой' зоне соответствуют уже пять областей: какие регионы в списке

В Украине увеличилось количество регионов, которые соответствуют показателям "желтой" зоны карантина – теперь их пять. В этом списке оказались Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

"Оранжевая" по уровню эпидопасности область в стране одна – Полтавская. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Все остальные 18 регионов и столица Киев по-прежнему соответствуют "красному" уровню.

При этом во всех областях значительно превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Самая сложная ситуация на Николаевщине, Полтавщине, Запорожье, Волыни и Хмельнитчине.

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, превышающий максимально допустимые показатели, сейчас в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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Добавим, что коек с кислородом на данный момент хватает для больных коронавирусом во всех регионах.

Напомним: в Украине с начала пандемии подтверждено уже 3 422 023 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели 7483 человека, среди них 774 – это дети, а 105 – медработники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове усиленный карантин из-за распространения коронавируса решили продлить до 13 декабря. Обладминистрация постановила пока не выводить регион из "красной" зоны.