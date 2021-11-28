Киев стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Украине: ситуация в областях

В воскресенье, 28 ноября, Киев стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Украине. За минувший день в столице выявлено 549 новых инфицированных, а умер 31 пациент.

За сутки победить болезнь смог 281 житель Киева. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Много новых случаев COVID-19 за день также в Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433, Запорожской (415) и Хмельницкой (408) областях.

Лидерами по суточной смертности от коронавируса стали Днепропетровщина (69 летальных случаев), Запорожье (37) и Харьковщина (34).

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Меньше всего новых инфицированных в Луганской (28), Херсонской (76), Черновицкой (135) и Ривненской (137) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 549 случаев;

Винницкая область – 548 случаев;

Волынская область – 230 случаев;

Днепропетровская область – 698 случаев;

Донецкая область – 365 случаев;

Житомирская область – 334 случая;

Закарпатская область – 235 случаев;

Запорожская область – 415 случаев;

Ивано-Франковская область – 249 случаев;

Киевская область – 433 случая;

Кировоградская область – 176 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 306 случаев;

Николаевская область – 381 случай;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 298 случаев;

Ривненская область – 137 случаев;

Сумская область – 286 случаев;

Тернопольская область – 233 случая;

Харьковская область – 229 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 408 случаев;

Черкасская область – 205 случаев;

Черновицкая область – 135 случаев;

Черниговская область – 306 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине с начала пандемии подтверждено уже 3 422 023 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели 7483 человека, среди них 774 – это дети, а 105 – медработники.

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