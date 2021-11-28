В Израиле заявили, что научились уничтожать коронавирус за две секунды

Ученые из Ариэльского университета в Израиле заявили о разработке методики, которая за секунды способна уничтожить коронавирус на 99%. Речь идет об особой форме излучения с длиной волны до 3 миллиметров.

Эти волны способны влиять не только на COVID-19, но и на другие полиовирусы, передает The Jerusalem Post. При помощи разработанного метода можно быстро обеззаразить помещения, оборудование и другие поверхности.

Отметим, что размер миллиметровых волн очень невелик. К примеру, у излучения от мобильного телефона длина волны примерно 30 сантиметров, а у микроволны около 12 сантиметров.

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На данный момент эта технология не приспособлена для борьбы с коронавирусом в человеческом теле, но может помочь быстро избавиться от него на поверхностях. Сейчас для обеззараживания используют ультрафиолет, весь процесс занимает минуты и даже часы.

"Кроме того, УФ-излучение может быть токсичным для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным. С помощью нашей техники мы уничтожили почти 99,9% вируса за две секунды", – сказал доктор Габи Герлитц, молекулярный биолог и ведущий автор исследования.

Кроме того, такое излучение очень мягко воздействует на поверхности, не нагревает и никак не влияет на них.

В будущем исследователи хотят попробовать использовать миллиметровые волны для очистки воды. Также, согласно предварительным данным исследований, такое излучение может быть применимо для борьбы с опухолями и уничтожения раковых клеток. Волны также можно использовать для передачи энергии и электричества без использования проводов, в процессе производства уникальных материалов, например, синтетических алмазов.

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