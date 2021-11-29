Вакцину Pfizer должны адаптировать к новому штамму Омикрон: в ЕС дали разработчикам 100 дней
Производители вакцины Pfizer от коронавируса должны адаптировать свой препарат к новому штамму Омикрон. На это у них есть 100 дней.
Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters. Она отметила, что ЕК в мае заключила третий контракт с BionTech/Pfizer на закупку 1,8 миллиарда доз.
В документе, пояснила она, есть пункт о необходимости в течение 100 дней адаптировать вакцину, если какой-то из вариантов коронавируса станет устойчивым к ним.
Президент ЕК добавила, что Евросоюзу нужно выиграть время для оценки последствий от нового варианта и подготовиться к ним.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм B.1.1.529 греческой буквой Омикрон и внесла его в список таких, которые вызывают беспокойство.
Как писал OBOZREVATEL, новый вариант, который сперва обнаружился в ЮАР, стали фиксировать во многих странах мира. Среди них Швейцария, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Чехия.
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