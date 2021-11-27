Как возник штамм коронавируса Омикрон: в ВОЗ обнародовали теорию

Новый штамм коронавируса Омикрон (B.1.1.529) из Африки мог образоваться в организме человека, который после перенесенного COVID-19 имел слабый иммунитет и не смог полностью вылечиться. Такая гипотеза о происхождении новой мутации – одна з тех, которые рассматривают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом рассказала представительница ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью Financial Times. В организации она возглавляет техническую группу в подразделении чрезвычайных заболеваний. Ранее ВОЗ после срочного заседания обозначила южноафриканский штамм как "вызывающий беспокойство".

Комментируя информацию о новом штамме коронавируса, эксперт призвала не обвинять страны, в которых его обнаружили. Реагировать на новый вариант вируса, по ее словам, нужно адекватно и не поддаваться паническим настроениям.

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Она также напомнила, о том, что в мире прогрессирует опасный COVID-штамм Дельта, из-за которого продолжают умирать пациенты во всех странах. "Нельзя забывать, сколько людей им заражены", – сказала представительница ВОЗ.

Она добавила, что за мутациями коронавируса, том числе и за штаммом Омикрон, нужно пристально следить и проводить больше тестов.

В каких странах Европы зафиксировали Омикрон:

первый случай нового варианта COVID-19 был обнаружен в Бельгии. Он подтвержден у невакцинированной молодой женщины.

В Великобритании официально подтвердили два случая заражения новым COVID-штаммом. Глава Минздрава страны Саджид Джавид заявил, что случаи связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку.

Два случая также обнаружили в Германии. Еще одно вероятное заражение Омикроном требует проверки. Речь идет про человека, прибывшего в Германию из ЮАР, сообщает Министерство по социальным вопросам земли Гессен.

Новый вариант коронавируса также выявили и в Италии . Его диагностировали в Милане у полностью вакцинированного пациента, прибывшего из Мозамбика, сообщили в Минздраве страны.

В Чехии проверяют на Омикрон человека, вернувшегося в страну из Намибии, пишет The Guardian. В настоящий момент заражение не подтверждено официально, образец еще исследуется.

Почему всех встревожил новый COVID-штамм из Африки и насколько он опасен – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным британских ученых, штамм Омикрон является наиболее опасным из всех известных, поскольку вакцины могут быть менее эффективны против него.

В то же время, производители вакцин против коронавируса начали тестирование бустерных прививок против Омикрона. Так, новый вариант вируса может оказаться устойчивым к одобренным вакцинам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм распространяется очень быстро и способен передаваться между людьми, получившими две прививки от COVID-19.