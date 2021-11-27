Худший вариант: почему всех встревожил новый COVID-штамм из Африки и насколько он опасен

Британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса на территории Африка. По данным исследований, он может быть еще более опасным, чем доминирующая в мире Дельта. Тем временем ряд стран уже предпринял действия, отражающие серьезную озабоченность.

Что известно о новой мутации и чем она опасна – рассказывает OBOZREVATEL.

Опаснее Дельты

О появлении нового штамма сообщило издание Daily Mail со ссылкой на группу ученых из Великобритании. Специалисты описали B.1.1.529 как "худший вариант", который они видели с начала пандемии. Дело в том, что у него самое большое количество мутаций – в спайковом белке их 32. Для сравнения: у Дельты их было "всего" 8. Это означает, что новый вариант вируса может быть:

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потенциально более заразным;

способным уходить от действия нейтрализующих антител, "нацеленных" на исходный вариант S-белка, используемый в вакцинах.

В то же время следует уточнить, что это только предварительные выводы. Еще нет никаких данных, измеренных в ходе экспериментов или наблюдений: ни касающихся способности обходить иммунитет, ни по тяжести протекания болезни.

Глава исследовательского центра UCL Genetics Institute Франсуа Баллу считает, что за этой мутацией следует внимательно наблюдать, однако пока "нет никаких причин чрезмерно волноваться, разве что частота (заражений – Ред.) в ближайшем будущем возрастет".

Повышенная заразность

Данные о заболеваемости в ЮАР косвенно показывают, что B.1.1.529 обладает преимуществами перед другими штаммами. Число новых случаев стремительно растет. Одна из исследовательских групп проверила 77 образцов вируса в провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и крупнейший город Йоханнесбург. Как оказалось, все они относились к B.1.1.529.

Надо полагать, новый вариант распространяется и в других провинциях. Заражения также выявлены в Ботсване, где, вероятно, и зародился B.1.1.529, а также у туриста в Гонконге, вернувшегося из ЮАР. В пятницу выявление первого случая подтвердили власти Израиля и Бельгии. Всего в настоящий момент зафиксировано около 100 случаев заболевания.

Что говорит ВОЗ

ВОЗ после срочного заседания обозначила южноафриканский штамм как "вызывающий беспокойство". B.1.1.529 получил название "омикрон". В организации отметили, что новый вариант имеет большое количество мутаций, и некоторые из них вызывают беспокойство. По предварительным данным, он также повышает риск повторного заражения коронавирусом.

"Установлено, что этот вариант распространяется быстрее, чем во время предыдущих вспышек инфекции. Из этого следует, что он может иметь большие перспективы распространения", – сказано в сообщении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все европейские страны временно приостановить въезд для путешественников из региона, где был обнаружен новый вирусный вариант. "Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и скоординировано", – сказала она.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что омикрон может быть самым опасным из всех известных вариантов коронавируса. Там не исключают, что существующие вакцины против него малоэффективны.

Особенности происхождения

Множественные изменения генома SARS-CoV-2 ранее неоднократно фиксировали в образцах, взятых у хронических больных с иммунодефицитом. Дело в том, что вирус у них в организме может оставаться месяцами, постепенно накапливая мутации и не встречая должного отпора иммунной системы. Так же было и с "альфой".

Поэтому ученые сразу предположили, что "гипермутант" возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом, вероятно, у больного СПИДом. "Неудивительно, что новый вариант обнаружили в Южной Африке", – отметил по этому поводу профессор Адриан Пурен.

В Южной Африке много ВИЧ-инфицированных, но люди часто не знают о своем диагнозе. А секвенирование РНК из положительных на коронавирус ПЦР-проб делают редко.

Реакция стран

Чтобы противостоять распространению нового варианта, ряд стран уже приостановил авиасообщение с государствами юга Африки. Так, Сингапур запрещает въезд всем иностранцам и непостоянным жителям страны, если те недавно посещали Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию, Южную Африку или Зимбабве.

Великобритания с 26 ноября временно отменила все рейсы из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини, а возвращающиеся из этих стран британцы должны будут пройти карантин. Израиль запрещает гражданам путешествовать в Южную Африку, а Индия вводит более строгую проверку путешественников из Южной Африки, Ботсваны и Гонконга.

Ограничит авиасообщение с ЮАР и Германия. Авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для немцев, находящихся на территории ЮАР. Чехия с субботы запретит въезд граждан третьих стран, которые в течение последних двух недель находились в ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии. Аналогичное решение приняли власти Нидерландов, Испании, Турции, ОАЭ, Канады и Франции.

Pfizer изучает новый штамм

Компании BioNTech и Pfizer начали тестирование своей вакцины против нового штамма. "Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к тестированию варианта B.1.1.529. Мы ожидаем получения дополнительных данных по результатам лабораторных тестов не позднее чем через две недели", – заявили в BioNTech.

Ученые отмечают, что эти данные дадут понять, является ли B.1.1.529 альтернативным вариантом, для противодействия которому следует изменить вакцину от коронавируса. По подсчетам представителей BioNTech, на оценку уйдет "около двух недель".

Что говорит врач

Возникновение новой мутации, способной вытеснить из популяции другие варианты, – очень тревожная новость. Ведь уже распространенная Дельта и так чрезвычайно заразна. Однако украинский врач-вирусолог Алла Мироненко считает, что "омикрон" не будет представлять угрозу для людей с полноценным иммунитетом.

"Сугубо теоретически он не будет более агрессивным, чем Дельта-штамм, потому что он селекционировался на иммунодефицитном человеке", – заметила она, имея в виду, что штамм был обнаружен у пациента, больного СПИДом.

По ее словам, люди с иммунодефицитом специфически реагируют на любой вирус, а не только на COVID-19, поэтому для оценки уровня опасности новых штаммов их случаи заболевания не следует учитывать.

"Это касается любого вируса, а не только коронавируса. Например, грипп. Он не склонен к длительной циркуляции в организме, но у иммунодефицитных детей он может выделяться из организма в течение двух недель, хотя у человека с полноценным иммунитетом этот период составляет пять дней максимум", – рассказала медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дельта стала доминирующим штаммом коронавируса – он составляет 99% от всех случаев заболеваемости в мире за последние два месяца.