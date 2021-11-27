Штамм "омикрон" способен передаваться между полностью вакцинированными, – Джонсон

Судя по всему, штамм коронавируса "омикрон" распространяется очень быстро и способен передаваться между людьми, получившими две прививки от COVID-19. Об этом 27 ноября заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, новый штамм отличается от предыдущих своей конфигурацией и впоследствии снижает иммунитет, полученный после вакцинации, передает The Guardian.

Поэтому всем, кто близко контактировал с зараженными штаммом "омикрон", необходимо находиться в изоляции в течение 10 дней, независимо от их статуса вакцинации, добавил чиновник.

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Джонсон также сообщил, что министр здравоохранения Британии Саджид Джавид просит ученых рассмотреть возможность ревакцинации большего количества людей и сокращения временного интервала между первой и второй дозами.

Премьер Британии заверил, что в магазинах и закрытых помещениях будут ужесточены требования к ношению масок. По его словам, такие меры имеют временный и профилактический характер и через три недели будут пересмотрены.

При этом он признал, что эффективность вакцин против нового варианта коронавируса не установлена, хотя есть "все основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты".

Отметим, новый штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР. В связи с появлением очередной мутации ВОЗ 26 ноября созвала экстренное заседание. Первый случай заражения был зафиксирован в Бельгии. Позже о вероятных случаях заражения заявили власти Чехии, Германии и Великобритании.

По данным британских ученых, штамм "омикрон" является наиболее опасным из всех известных, поскольку вакцины могут быть менее эффективны против него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее производители вакцин против коронавируса начали тестирование бустерных прививок против штамма "омикрон". Так, новый вариант вируса может оказаться устойчивым к одобренным вакцинам.