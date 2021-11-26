Новый штамм COVID-19 получил название Omicron: страны начали запрещать полеты в Африку

Всемирная организация здравоохранения назвала новый потенциально опасный штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Она внесла его в список вариантов, которые вызывают беспокойство.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ после экстренного заседания 26 ноября. В то же время, как пишут СМИ, ряд стран уже начали вводить ограничения на полеты в ЮАР, где был обнаружен новый штамм.

"ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием "омикрон", – сказано в сообщении.

В организации предварительно отметили, что B.1.1.529, который содержит более 30 мутаций, несет повышенный риск повторного заражения. Кроме того, ПЦР-тесты не обнаруживают один из геномов этого штамма.

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Специалисты ВОЗ продолжат исследовать этот вариант коронавируса.

В то же время The Economic Times пишет, что несколько стран начали вводить ограничения на полеты в Южноафриканскую Республику: в частности, речь идет о Канаде, Саудовской Аравии, Марокко, России, США, Кипре, Дании и Турции. Отмечается, что список может расширяться в дальнейшем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ собралась на экстренную встречу из-за обнаружения нового штамма коронавируса. На тот момент было зафиксировано 10 случаев в африканских странах и Гонконге.