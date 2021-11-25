ВОЗ экстренно соберется на встречу из-за нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу из-за нового потенциально опасного штамма коронавируса. Речь идет о варианте B.1.1.529, который содержит 32 мутации.

Технический руководитель ВОЗ по коронавирусу Мария Ван Керкхове отметила, что новый вариант вызывает беспокойство. Ее слова приводит CNBC.

"Пока мы знаем, что этот вариант имеет большое количество мутаций. Обеспокоенность заключается в том, что множество мутаций может влиять на поведение вируса", – пояснила она.

В то же время Керкхове подчеркнула, что тревожиться пока преждевременно.

По ее словам, чтобы определить потенциальное влияние штамма на людей, потребуется несколько дней.

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Напомним, что B.1.1.529 обнаружили британские ученые. Новый вариант коронавируса зафиксировали в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Всего пока известно о десяти случаях.

Исследователи заявили, что многие мутации могут быть устойчивыми к вакцинам. Также этот штамм потенциально может стать более заразным, чем Дельта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дельта стала доминирующим штаммом коронавируса – он составляет 99% от всех случаев заболеваемости в мире за последние два месяца.